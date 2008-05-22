Тайна «серой мышки»

ФИАЛОК в природе много – более 400 видов. Но фиалка удивительная (Viola mirabilis) выделяется из этого списка. Сначала умиляешься, когда видишь голубой наряд ее цветов. Затем удивляешься, услышав название. И с изумлением узнаешь ее историю.

Даже двоечникам, хоть раз посетившим урок биологии, известно: сначала у «нормального» растения появляются бутоны, потом распускаются цветы. А уж затем созревают плоды. У нашей фиалки все не так.

Сначала весной появляется розетка прикорневых листьев, и на тоненьких цветоносах распускаются душистые голубые цветы. Потом они вянут и все... Затем, немного «подумав», фиалка начинает быстро расти. Появляется стебель с листьями, и формируются бутоны. Мы с нетерпением ждем новых цветочков. И совершенно напрасно…. Так и не распустившись, бутоны превращаются в созревшие семенные коробочки. Разве не удивительно?

Фиалка проживает за сезон как бы две жизни. Первые весенние цветы оказываются бесплодными. Они и красивые, и душистые. Их с удовольствием посещают насекомые. Но опыления не происходит. Потом формируются новые нераскрывающиеся цветки, и в них происходит самоопыление. Такие цветки называются клейстогамными.

Самоопыление не редкость в растительном мире. Многие растения приспособились жить в глубокой тени, куда не долетают насекомые-опылители. Или в безветренных местах. Это понятно. Но зачем такие ухищрения нашей фиалке, когда весной достаточно света, ее цветы красивы и душисты, и к ней с радостью летят шмели и бабочки? Ну разве не удивительно?

Развести эту фиалку в саду совсем не просто. Она размножается только семенами и в природе только муравьям доверяет растаскивать свои семена по полянкам и опушкам. Если не понравится ей на вашей территории, то расти она не станет, как бы вы ни старались. Вот такая она необыкновенная.

Если не приживется удивительная фиалка в вашем саду – значит, пусть будет так. В ассортименте садовых растений достаточно других самых разных красивых фиалок. Разводите их.

Когда приедете на дачу, пойдите в лес, найдите голубенький цветочек и удивитесь. И порадуйтесь тому, что еще не все тайны природы разгаданы. Что есть еще чему удивиться. И главное – как же хорошо, что в суете нашей жизни мы не утратили эту жизнеутверждающую способность – удивляться!



Словарь цветовода

КЛЕЙСТОГАМНЫЕ цветки – нераскрывающиеся. Процесс опыления происходит без участия насекомых или ветра. Название образовано от греческих слов «клейпстос» – «закрытый», и «гамео» – «вступать в брак».

Другой, более распространенный вид цветков – хазмогамные. Слово тоже составлено из двух греческих слов. «Хазмос» – «открытый», и «гамео» – «вступать в брак».