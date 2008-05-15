Клад под забором

На моем участке прекрасно себя чувствует другой вид черемши - лук победный (Allium victorialis). В диком виде он расплодился в Сибири и на Дальнем Востоке, реже встречается в европейской части. Вот об этой сибирской черемше я и расскажу.

Черемша - чудесное теневыносливое и неприхотливое растение. Ей подойдет даже плохо освещенное место около дома или забора. Это особенно ценно для наших участков, где каждый кусочек солнца на счету. У меня она прекрасно прижилась в рассеянной тени сада.

Рано весной начинают отрастать вкусные сочные и душистые листья с запахом чеснока. Это и понятно - чеснок и черемша - близкие родственники. Но черемша более нежная, а витаминов в ней даже больше. Неудивительно, что издавна черемшу применяли в дальних морских походах как противоцинготное средство. До поздней осени на кустиках отрастают все новые и новые душистые листья. Добавляйте ее в салаты весь сезон, и атеросклероз с гипертонией перестанут с вами дружить.

Растет черемша и на глинистых почвах, и на песках, но кислую среду не любит. И органики надо добавить достаточно, не поскупиться.

Не забывайте поливать черемшу во время сильной засухи. Конечно, она выживет и в спартанских условиях, но листья будут мелкие и жесткие. На одном месте растения растут долго, охотно образуя заросли. И поэтому взрослой черемше сорняки уже не страшны.

За лето с лужайки в 1 кв. м я собираю около трех килограммов зелени. Срезать листья лучше не сплошь, а выборочно. Этот прием не позволит сильно истощаться луковицам. И обеспечит вас ежегодным хорошим урожаем.

По той же причине советую удалять цветоносы. Кстати, еще одна опасность грозит тем, кто «разрешает» черемше цвести и плодоносить. Через несколько лет вам придется бороться со злостным сорняком - черемшой. Ее семена всходят долго, поэтому хорошие всходы будут в самых неподходящих и «малопосещаемых» местах, например, межплиточных швах или многолетних цветниках.

Добрый совет

РАЗМНОЖАЕТСЯ черемша лучше всего вегетативно, луковичками. Но можно и семенами. Однако учитывайте, что семена всходят только на следующий год. Посейте их летом в горшочки (чтобы не потерять) и прикопайте в огороде. А на другой год мелкие всходы распикируйте в школку и подрастите 1-2 года.

Склероз не пройдет

РЕЦЕПТ лекарства для профилактики склероза и гипертонии прост, но действенен. Свежие листья и цветки черемши мелко порезать и залить водкой в пропорции 1:5. Настаивать в темном месте 3 недели. Затем процедить и принимать по 20-30 капель, добавляя в ложку воды. И так три раза в день.

Приятного аппетита

У ЧЕРЕМШИ съедобны и вкусны все части растения - луковицы, листья, цветочные стрелки, молодые побеги. Лишние луковицы можете выкопать осенью и есть всю зиму вместо чеснока. Надземную часть весь сезон ешьте просто так с черным хлебом и солью - очень вкусно!

Избыток черемши засолите впрок. В банку плотно уложите вымытые и обсушенные листья и залейте рассолом (2,5 ст. ложки соли на 1 л воды). Эту заправку добавляют в супы как пряность (не кипятят). Или варят зеленые щи на мясном бульоне.

Голубцы из черемши. Мелко нашинковать репчатый лук и морковь (по 100 г). Посолить и пассеровать вместе с мясным фаршем (250 г) на подсолнечном масле. Завернуть в листья черемши по 1 ч. л. фарша. Уложить «голубчики» в сотейник, добавить 2 ч. л. сметаны, залить подсоленной водой и тушить под крышкой на медленном огне до готовности. Объедение!