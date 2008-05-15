Даешь тепло!

Простая конструкция гелиоустановки вот уже больше 20 лет обеспечивает нашу семью горячей водой на даче в течение 5 месяцев. Моем овощи и посуду, стираем белье. Всегда в наличии комфортной температуры вода в душе. Растения поливаем только теплой водой. А электроводонагревателем пользуемся исключительно в экстренных случаях и в зимний период.

Установка работает по принципу тепловой конвекции. Солнечные лучи проходят через стеклянную стенку ящика и нагревают трубчатый теплообменник (коллектор). Теплая вода из коллектора начинает подниматься вверх. Холодная водопроводная вода из накопительной емкости подается в коллектор. По законам физики вода циркулирует постоянно, все более нагреваясь. В солнечные дни ее температура достигает 60 (!) градусов. Даже в пасмурную погоду вода теплая, и ею приятно мыться. А для полива приходиться разбавлять холодной. Вот, собственно, и все.

Теперь поподробнее об устройстве гелиоводонагревателя. Коллектор - основная деталь - сварная конструкция черного цвета. Две двухметровые трубы (1,5-2-дюймовые) соединены «частоколом» 70-сантиметровых труб (1-дюймовые). Кстати, по законам все той же физики от размеров труб зависит только скорость нагрева определенного объема воды, но не конечная температура. Коллектор помещаем в подходящий по размеру плоский ящик (лучше металлический), окрашенный изнутри в черный цвет. Лицевая стенка - стекло.

Накопительными емкостями могут послужить 200-литровая бочка или куб из нержавейки или пищевой пластмассы. Объем может быть любой. Накопитель соединен с коллектором двумя трубами. Наполнение емкости водопроводной водой автоматическое.

Ящик коллектора, емкость и трубы утеплите любыми современными теплосберегающими материалами. Швы ящика уплотните герметиком.

Установить такую конструкцию можно в любом удобном солнечном месте. У нас такой нагреватель находится на вспомогательном балкончике в торце дома с южной стороны. А емкость - в чулане мансарды. Успехов!

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