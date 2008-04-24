Зачем нужен памятник на могиле

«Можно ли обойтись без памятника на могиле? Или это нарушение традиций?»

Антон Безвинный, Тюмень

«ПАМЯТНИК» – какой смысл мы вкладываем в это слово, что представляем себе, услышав его? Скорее всего – красивое архитектурное сооружение, увековечивающее память о человеке или неординарном событии. Так мы сохраняем значимое прошлое, стараясь донести до потомков свои мысли и чувства.

Надгробный памятник – особая разновидность людской памяти. Как олицетворение всевозможных оттенков горестных чувств мы встречаем на кладбищах печальных ангелов, большие витиеватые кресты, устремленные ввысь стелы, загадочные тенистые фамильные склепы. Интересно, что именно древние погребальные комплексы стали прообразами памятников в современном понимании этого слова.

Почитание умерших – важная и неотъемлемая часть всех культур. Православные издревле хоронили соплеменников достаточно скромно – могила, заросшая травой, и деревянный крест в ногах усопшего. Иногда еще добавляли цветущий куст и надгробный камень в изголовье. Непременный атрибут могилы иудея – могильная плита с надписями на иврите.

На мусульманских кладбищах вы не увидите фотографий и портретов умерших – строжайше запрещено. Здесь приветствуются простые надгробные плиты с надписями из Корана.

Существовала также традиция строительства храмов-памятников, неких поминальных часовен, которые сочетали в себе две функции — мемориальную и культовую. Остались до сих пор памятники-курганы – земляная насыпь над погребальной камерой.

На сегодняшних многонациональных российских просторах явно обозначились ростки новой похоронной культуры. Каких только памятников сегодня не встретишь на российских кладбищах! Традиционно печальные и новаторски необычные, представляющие все мировые стили и религии, все многообразие архитектурных и исторических форм.

Ставить на могиле памятник или нет, сажать цветы или не сажать – личное дело каждого. Самое главное – помнить.