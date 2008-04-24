Несколько моментов из жизни земляники

ЧЕМ раньше весной почва вокруг растений оттает и прогреется, тем быстрее и активнее начнут расти корни. Помогите им поскорее! На тяжелых глинистых почвах сделайте водоотводные канавки или скважины. Тщательно соберите все старые листья и сожгите их.

Проведите рыхление междурядий на глубину 5–8 см, осторожно, не повреждая близкозалегающие корни. А всего за сезон это надо делать 6–8 раз.

Очень эффективно до цветения накрыть гряды пленкой. Ее натягивают на легкие переносные каркасы. Ягоды в этом случае созревают на две недели раньше. А плодоносить земляника будет обильнее, в засушливые годы урожайность от такого приема возрастает на 50–70%. К тому же пленочные укрытия задерживают развитие серой гнили.

В жаркие дни и во время цветения пленку приподнимают для проветривания. Совсем ее снимают через 10 дней – после того как начнут созревать первые ягоды. Как и в открытом грунте, землянику под пленкой надо поливать, пропалывать, рыхлить, защищать от вредителей и болезней.

Во время цветения земляники часто случаются заморозки. Понижение температуры (всего до -1 градуса) губительно не только для цветков, но и для завязей. Наша задача – защитить землянику. Если вы не используете пленку, то хотя бы накрывайте на ночь бумажными колпаками (из склеенных газет) или лутрасилом в два слоя.

Основная ошибка садоводов – перекармливание земляники. Особенно вредит плодоношению избыток азота. Все силы идут в листья, а цветочные почки будут закладываться по остаточному принципу. Лучше всего перед посадкой в гряды вносить рекомендованные дозы удобрений сразу на весь продуктивный период (3–4 года). А земляника уже сама «разберется», сколько ей надо «съесть» и когда.

В начале мая очень желательно опрыскать кусты раствором мочевины (30 г на ведро воды). Урожайность от этого повысится на 20–30%. Очень полезно обработать стимуляторами цветения и образования завязей, провести некорневую подкормку микроэлементами. По первым завязям кусты опрыскивают растворами бора, марганца и цинка (по 2 г на ведро воды).

Земляника очень любит влагу. Если вам удастся не допустить пересыхания почвы, то урожай повысится минимум в два раза! Не поливайте холодной водой из скважины. «Душ» должен быть теплый и приятный. После каждого полива непременно порыхлите почву под кустиками, хотя бы слегка.

Усы обязательно удаляйте. За лето – 3–4 раза. Если же усы проигнорировать и оставить в целости и сохранности до осени, то земляника обидится на невнимание. И на следующий год урожая не ждите.

Не поленитесь утеплить землянику на зиму. Этот прием увеличивает урожай как минимум в 2 раза. Осенью окучьте кустики, лучше всего торфокомпостом слоем 10–15 см. В такой подготовке к зиме особенно нуждаются ремонтантные сорта. Перед выпадением снега замульчируйте междурядья сухими листьями. Укройте земляничную поляну лапником или нетканым укрывным материалом.

Если у вас еще нет на участке земляники – скорее заводите. Какая же дачная жизнь без этой душистой ягоды!

Успехов в вашей садово-огородной жизни!