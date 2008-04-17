«Ты получишь все, что я смогу тебе дать»

РОД мускари насчитывает около 50 видов. Первым появляется Muscari рraecox, что в переводе с латыни означает «ранний». Но торжество мускари приходится на апрель. Мускари кистевидный (M. racemosum), армянский (M. armeniacum) и гроздевидный (M. botrioides) заливают в апреле наши сады синью своих соцветий. Но этого селекционерам показалось мало. Для вас, дорогие садоводы, выведены «мускарики» на любой вкус и цвет – от темно-синих до белоснежных. Есть розовые и даже желтые. Различаются виды и размерами соцветий, и степенью махровости цветков, и высотой цветоносов. Чаще всего – 10–20 см, но могут быть и 30–40 см.

Узкие листочки появляются раньше цветков. А потом на изящном цветоносе распускается множество маленьких колокольчиков. Цветки излучают удивительно приятный тонкий аромат. А как они хороши для маленьких букетиков!

Засаженные этими цветами «пятачки» и ленты декораторы любят использовать в дизайне сада. За счет интенсивного размножения (детками и самосевом) посадки становятся все более плотными. А благодаря узким листьям растения не мешают друг другу и не требуют пересадки.

Высаживают луковицы осенью. У отдельных видов еще до морозов могут появиться листья. Глубина посадки – 7 см, расстояние между луковицами – 5 см, в расчете на многолетние посадки – 10 см. Перед посадкой под перекопку хорошо внести перегной – 5 кг на 1 кв. метр.

Мускари зимостойки, неприхотливы и не требуют особого ухода. Но на плодородной рыхлой почве луковицы крупней, мощнее и сами растения, да и цветут они лучше. Весной под мускари хорошо внести полное минеральное удобрение.

Обязательно посадите на своем участке этот нежный и неприхотливый цветок. И уже в апреле у вас в саду будет благоухать цветник, а на столе – очаровательные букетики!