А как у нас на зоне?

«На этикетках семян и посадочного материала стали указывать номера зон, в которых можно высаживать растения. Что это за зоны такие? А мы где живем?»

Спасибо, Марина Федоровна, Подольск

ВСЮ нашу землю можно условно поделить на климатические зоны. А растения классифицировать по зонам выносливости. Всего их одиннадцать (см. таблицу). Определяют зону по низшей (наименьшей зимней) температуре воздуха. Это очень удобно, особенно для нашего сурового климата. Выживет или не выживет? Легко проверить.

Теперь, приобретая посадочный материал, обязательно узнайте у продавца или прочитайте на этикетке номер зоны выносливости растения. Затем вспомните, какие самые жестокие морозы случались на вашей даче. Посмотрите в таблицу, найдите свой диапазон зимних температур. И решайте сами – переживет этот цветок или кустик вашу зиму или нет.

Например, если вы живете в средней полосе (2–3-я зоны), а у растения зона выносливости 6 или 7, то приобретать его, конечно, не нужно. Однако если очень хочется, то можно. Но при этом обязательно надо укрывать на зиму или убирать в теплый подвал. И не сильно расстраиваться, если все-таки погибнет.