Подснежник, ты кто?

Я НЕОБЫЧАЙНО нежно отношусь к этим трогательным в своей хрупкости и одновременно каким-то бесстрашным вестникам весны. Ударил ночью мороз, выпал снег – кажется, все пропало. Но выглянуло солнце, и они как ни в чем не бывало раскачиваются от легких дуновений ветерка. Будто белые капли на тоненьких цветоножках. И глаз радуется, и сердце теплеет…

Немного позже, к середине апреля, зацветает двойник галантуса – белоцветник весенний. Он тоже не боится ни заморозков, ни снегопада, да и внешне на первый взгляд ничем не отличается от галантуса. А присмотришься – на верхушке каждого из его шести лепестков зеленое или желтое пятнышко. Кстати, есть летнецветущий вид белоцветника, что нередко изумляет малоискушенных цветоводов.

Галантусы хорошо посадить и под кустарниками, и под деревьями. Их нежная белизна будет эффектно контрастировать с мрачноватыми, грубыми стволами. А еще подснежники рекомендуют высаживать узкими полосами между растениями с крупными листьями, которые потом закроют оголившуюся почву. Хороши они и для альпийских горок, бордюров.

Галантусы удобно сажать в зарытые в землю контейнеры. Тогда после отмирания листьев их будет не трудно найти и выкопать для пересадки.

Живут они на одном месте до бесконечности долго – у меня в саду уже почти 50 лет. Старые посадки с годами становятся все более плотными и эффектными. И не только из-за разросшихся гнезд луковиц, но и благодаря самосеву. Сеянцы зацветают на третий-четвертый год.

Заведите в своем саду галантусы. И тогда по весне вы сможете наслаждаться великолепным «танцем» изящных снежных колокольчиков, колышущихся над искрящимся от солнца снегом.

Пересаживаем, размножаем…

МЕСТО для высадки куртинок галантусов среди дернины готовят заранее, летом. На солнце или в полутени. Лучше всего в огородную почву добавить немного песка и листовой земли. Луковички созревают после усыхания листьев в начале лета. Их выкапывают, подсушивают и, как тюльпаны, высаживают осенью. Вот только они не любят долго храниться в тепле и сухости, поэтому старайтесь их посадить побыстрее. Галантусы можно аккуратно пересадить и во время цветения делением «кустика». В уходе они очень просты: ни подкармливать, ни пропалывать их не надо.

Обойдемся без фотосинтеза

Я знаю, что под снегом темно. А как же подснежники расцветают?

(Настя Кукушкина, ученица 2-го класса из Дедовска)

ЧТОБЫ порадовать нас с вами, подснежники растут и даже расцветают совсем под снегом, без света и особого тепла. А собственно, зачем растениям свет? Как известно, только на свету растение может «сытно поесть» – усвоить углекислый газ из воздуха. Именно в этом и заключается увлекательный процесс фотосинтеза. Но природа позаботилась о первых весенних цветах и дала этим

нежным созданиям много сил. Под снегом они растут за счет питательных веществ, запасенных луковицей в прошлом году. И поэтому обходятся без фотосинтеза, а значит, и без света.