Деликатесы ручной работы

Скумбрия горячего копчения



Нам понадобится: 2–3 скумбрии; коптильная приправа (жидкий ольховый дым); ольховая стружка; соль и специи – по вкусу; белое вино – по желанию.

Рыбу разделать, очистить от внутренностей, вымыть. Натереть солью и специями (по вкусу). С помощью кисточки нанести на бока коптильную приправу. На дно колбы аэрогриля насыпать ольховую стружку, уложить рыбу на решетки. Готовить 25– 30 мин. при температуре 120 градусов. Через 15 мин. полить рыбу белым вином для сочности и аромата.



Ветчина «Купеческая»



Нам понадобится: 1–1,5 кг свинины и говядины, 200 г грибов, 100–200 г сыра, 1 луковица, соль и специи – по вкусу.

Мясо замариновать с пряностями и солью на сутки. Грибы, сыр, лук крупно порезать, смешать с маринованным мясом. Дно и борта ветчинницы выложить фольгой или бумагой для выпечки. Плотно уложить смесь в ветчинницу. На дно колбы аэрогриля налить стакан горячей воды. Поместить ветчинницу в аэрогриль и готовить 1–1,5 часа при 260 градусах.

Копченые крылышки «К пиву»



Нам понадобится: куриные крылышки – 12–15 шт.; коптильная приправа (жидкий ольховый дым); ольховая стружка; соль и специи – по вкусу; растительное масло или майонез – по желанию.

Крылья промыть, посолить и за 10 мин. до приготовления обмазать с помощью кисточки коптильной приправой, по желанию – сбрызнуть растительным маслом или смазать майонезом. На дно колбы положить ольху. Разложить крылья на решетки (можно использовать сразу три – на каждую помещается по 4–5 шт.). Готовить 25– 30 мин. при 260 градусах.