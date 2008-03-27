Не хочу из елки палку!

«У нас на участке было очень сыро, рос елово­березовый лес. В прошлом сезоне удалили часть крупных аварийных берез и сделали дренаж участка. И построили дом. А зимой почти все елки пожелтели! Так жалко, что же делать?»



Наталья Морякова, Солнечногорск

ЗАТЕВАЯ стройку и модные ландшафтные преобразования на своих сотках, мы порой не задумываемся о существующем на участке биологическом равновесии растений, животных, почвенных и гидрологических условий. А зря – осушение и благоустройство кардинально нарушают этот природный баланс на участке. Прокладка дренажных систем, строительство дома и коммуникаций сильно травмируют корневую систему крупных растений. К тому же поверхностный слой почвы вытаптывается неутомимыми строителями и уплотняется тяжелой техникой. Зрелые хвойные деревья очень чувствительны к этим факторам. Отсюда – ослабление растений и как следствие – пожелтение хвои. К сожалению, многие деревья не выдерживают такого насилия и гибнут.

Не всегда грамотно дачники сажают новые растения. Чаще всего при этом хвойные страдают от неправильной посадки в глинистых почвах и вследствие этого – от замокания корней. Поэтому сортовые культивары сажайте в посадочные ямы, наполненные плодородным рыхлым грунтом. Отнеситесь к ним как к нежным плодовым деревьям. Не принимайте их за «неубиваемых» жителей дикого леса. И обязательно делайте в ямах дренаж. Не заглубляйте корневую шейку.

Новые посадки в течение всего сезона притеняйте от прямого солнца. На зиму обматывайте легким белым укрывным материалом. Этим вы спасете их от солнечных ожогов. Именно в марте хвойники обгорают и из-за этого хвоя буреет.

Очень часто хвойные растения зимой губят собаки. Да и кошки помогают. Вашему четвероногому другу достаточно несколько раз поднять лапку около любимого можжевельника, и… ожоги хвои будут как после пожара!

На хвойное дерево могут напасть грибные болезни. Помогает опрыскивание хвои 0,1%-ным раствором фундазола.

Не торопитесь вырубать елки и лить слезы по этому поводу. Во-первых, они могут переболеть и постепенно прийти в норму. Со временем вырастут новые листья (хвоя).

А во-вторых, помогите им, елкам. Попробуйте сейчас, в пасмурный сырой день, провести внекорневую подкормку. Опрыскайте хвою 1%-ным раствором мочевины. Почаще сбрызгивайте водой. Подкормите минеральным удобрением для хвойных растений (по инструкции на упаковке). Ни в коем случае не подкармливайте органикой: погубите наверняка!

Как только грунт под деревьями оттает, пролейте приствольные круги и поврежденные корни раствором корневина. Летом в сухую погоду обильно поливайте.

Ну а в-третьих, подумайте о возможной замене – где, что и как придется подсаживать, если понадобится. А пока давайте встречать нынешнюю раннюю весну и надеяться на лучшее.

Справка «АН»

Что такое культивар?

КУЛЬТИВАР – термин, образованный от французского слова cultiver. Принят международным кодексом номенклатуры для культурных растений. По-нашему, это то же самое, что и сорт. Но не совсем! Культивар передает свои наследственные признаки только при вегетативном размножении, то есть бесполым путем. Семенами такие «особи» не размножаются.