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Не бойтесь прививок, господа

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Николай ФУРСОВ ]

Не бойтесь прививок, господа

 ВО-ПЕРВЫХ, прививку лучше всего делать за несколько дней до активного сокодвижения. Не стоит дожидаться, пока весной на подвое сильно надуются и треснут почки. Срежьте секатором веточку и попытайтесь разломить черенок. Если при сгибании кора легко отстает от древесины, а не рвется, то – пора. А при нынешней теплой весне сроки прививок могут наступить гораздо раньше, чем обычно. Следите за погодой.

 Во-вторых, привой должен быть крепкого здоровья – не высушен, не подморожен в зимний период, не поражен болезнями и вредителями. Нарезайте черенки из хорошо освещаемой части кроны с сильных приростов многолетних «богатырских» веток. Такие черенки обладают самыми лучшими наследственными признаками данного сорта. Волчки, казалось бы, имеющие самый привлекательный вид, использовать не следует.

 В-третьих, при прививке черенком (наиболее распространенные типы весенних прививок) привой должен иметь не менее 3–4 почек. Если привой тоньше подвоя, то сдвиньте привой к краю. Таким образом обязательно совмещайте камбиальные слои и кору с какой-то одной стороны. Не приставляйте черенок привоя по центру подвоя! К сожалению, это одна из самых распространенных ошибок любителей.

 В-четвертых, работать нужно быстро, чистыми руками и очень острым и хорошо бы стерильным инструментом. Не улыбайтесь, эти меры предосторожности себя оправдывают.

 В-пятых, потренируйтесь делать срезы на черенках-отходах непосредственно перед самой прививкой. Даже опытные мастера «разминают» пальцы перед работой.

 В-шестых, во время срастания и развития привоя обязательно без промедления удаляйте все волчки на подвое. И сочную корневую поросль. Эти сильные молодые побеги оттягивают на себя значительную часть питательных веществ. Приживаемость прививки ослабевает. А может и погибнуть.

 В-седьмых, за привитыми растениями ухаживайте как за детьми малыми. Вовремя кормите, поите, защищайте от палящего солнца. Оберегайте от любопытной домашней живности. Защищайте от болезней и вредителей.

 В-восьмых, не обвязывайте наглухо весь черенок и прививаемую почку! Эта, казалось бы, очевидная ошибка встречается очень часто. При обвязке любой прививки нахлест обвязочной ленты выше и ниже места прививки должен быть равен 1,5–2 диаметрам прививаемых частей.

 В-девятых, не забудьте вовремя ослабить и, главное, своевременно снять обвязочный материал! Иначе вы сначала перекроете движение живительных соков, а потом и вовсе «задушите» молодую прививку.

 Если вы последуете этим советам, то к осени (в октябре) правильно привитые растения будут хорошо подготовлены к зиме: развитие приростов приостановлено, кора и почки – полностью вызревшие. Позаботьтесь о необходимом утеплении молодых растений. Ну и конечно, предусмотрите защиту от мышевидных грызунов и зайцев.

 Как видите, все очень просто. Попробуйте, вам обязательно понравится...

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