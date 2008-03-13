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Приятное и полезное

Совместим обрезку ягодных кустарников с размножением черенками

№ 11(97) от 13.03.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Приятное и полезное

 НАСТУПАЕТ очень благоприятное время – природа просыпается. В растениях мощно активизируются «придушенные» зимой биологические процессы. Все с нетерпением ждут тепла. В этот период прекрасно окореняются черенки ягодных кустарников. Но сначала проведем обрезку, а потом из «отходов» подготовим посадочный материал…

 Кусты черной смородины внимательно осмотрите со всех сторон. Пересчитайте ветви. На большом кусте их должно быть не более 10. Сначала удалите все старые, больные и сильно наклоненные ветви. Затем – самые слабые, чахлые. А теперь – лишние сильные однолетние побеги. Оставшиеся сильные приросты укоротите на 10–15 см. Вот и все. Для дачника с небольшим опытом эта работа вполне по силам.

 У красной смородины и крыжовника омолодите старые ветви. Удалите сильно наклоненные и больные. И обязательно простимулируйте рост молодых побегов обрезкой на перевод.

 Проще всего «разобраться» с малиной. Если вы никак не обрезали кусты осенью, то сейчас оставьте только самые сильные и толстые побеги прошлого года (не более 10 штук на 1 кв. м). Не жалейте чахлую поросль. Толку от нее будет мало. Хороший урожай вы получите только с кустов, у которых стебли диаметром более 1 см. Невызревшие верхушки у оставленных побегов обязательно подрежьте.

 А теперь из «обрезков» нарежьте черенки длиной 15–20 см. Для этого берите только здоровые, сильные части удаленных побегов. Верхний срез делайте прямой над почкой, нижний – косой под почкой. Прикрепите к черенкам этикетки (чтоб не перепутать) и поставьте в емкости с водой.

 Но воду берите не всякую, а особую. Лучше всего – талая. Натопите из снега или соберите дождевую. При нынешней теплой погоде сделать это совсем просто. Поставьте емкости на светлый подоконник. Черенки нач­нут быстро окореняться. Когда длина корешков достигнет 5 см, черенки можно посадить в горшочки с питательным грунтом. А в конце апреля – начале мая смело высаживайте в грунт. Только обязательно укройте спанбондом.

 Лучше всех окореняется черная смородина. Для улучшения результата примените стимуляторы укоренения.

 К осени вырастут вполне приличные самостоятельные кустики. И на следующий год уже будут плодоносить. Но для этого в июне обязательно проведите прищипку молодых побегов и рассадите растения посвободнее. Не забывайте поливать и подкармливать.

 И еще. Напроситесь в гости к своим друзьям, у которых растут ягодники хороших сортов. Уговорите поделиться черенками. Ну а дальше – смотри выше.

Вам, любопытные

 ВЕСЕННИМИ одревесневевшими черенками можно размножать различные декоративные древесные культуры. А как известно, только при вегетативном размножении у растений полностью сохраняются все сортовые признаки. Это особенно важно для разных редких и гибридных сортов. Прекрасно дадут корешки виды и сорта ивы. Хорошо укореняется гортензия древовидная, дерен. Неплохо – парковые розы. Попробуйте поэкспериментировать с форзицией, барбарисом, спиреями. Воспользуйтесь новыми современными стимуляторами укоренения и роста. И напишите нам о своих достижениях. Успехов!

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