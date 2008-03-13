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Варить, жарить или парить?

№ 11(97) от 13.03.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Варить, жарить или парить?

 ПАРОВАРКИ готовят пищу полезную и диетическую. При приготовлении в пароварке не требуется добавлять ни жира, ни масла (ведь пар обволакивает продукты и они не прилипают к стенкам). Остается только приноровиться к несколько пресноватому вкусу или исправить его с помощью соуса. Пароварка идеальна для язвенников и худеющих.

 Гриль – здоровый способ готовки на решетке. Здесь также не нужно масло, более того – устройство вытапливает лишний жир из мяса, курицы, рыбы. Гриль дарит блюдам аппетитный вид и отличный вкус. Таким образом можно готовить и овощи с фруктами. Если трудно отказаться от жареного, переходите на продукты-гриль. Подходит мясоедам.

 Самый распространенный прибор – микроволновые печи. Ходят слухи, что кто-то умудряется выпекать в них полноценные торты, но в большинстве семей микроволновки используются для разогрева готовых блюд и размораживания. Если у вас вечно нет времени, СВЧ-печь – ваш выбор. Рекомендуется холостякам.

 Аэрогриль – самая последняя и многофункциональная из кухонных диковинок. Она сочетает функции и гриля, и пароварки, и плиты с духовкой, может и разогреть, и разморозить. Готовит все: от паровых овощей, мяса-гриль и пирожков до йогурта и копченой рыбы. Достаточно заложить продукты, задать программу – и можно заниматься своими делами. Молочная каша не убежит, при варке супа не надо снимать накипь, котлеты не надо переворачивать, а варенье варится прямо в банках. Таймер позовет, когда все будет готово! Плюс к этому аэрогриль владеет всеми известными «диетическими» способами приготовления: и запекание, и томление, и приготовление на гриле и на пару, и тушение. Это техника для всех – и для худеющих, и для мясоедов, и для холостяков, и для гурманов.

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