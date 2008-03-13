Секреты из жизни луковичных

ЗИМОЙ в природе все луковичные растения пребывают в состоянии покоя. И этот период охлаждения (яровизация) им совершенно необходим. Только при пониженных температурах происходят процессы образования цветочных почек. А если луковица хранилась в тепле – цвести она не будет. И высаженная в горшок на подоконник быстрее всего погибнет (что и произошло у нашего читателя).

Минимальный период охлаждения для тюльпанов составляет 4 месяца. Поэтому готовиться к выгонке нужно с конца лета. Отобранные крупные луковицы в сентябре высаживают в плоские горшки плотно друг к другу (с зазором 1 см). Почву готовят из компоста, песка и садовой земли (1:1:1). Поливают и убирают в подвал. И хранят там при температуре 0–5 градусов, периодически увлажняя. За 3–4 недели до предполагаемого цветения луковицы переносят в тепло.

Другой способ – хранить луковицы все это время в холодильнике в отделении для овощей. Затем за семь недель до цветения посадить в горшок и опять поместить в холодильник. Через три недели поставить на прохладный подоконник, поливать, регулярно опрыскивать и ждать цветения.

Так что неподготовленные луковицы на подоконнике не зацветут. Вам, Александр Трофимович, ничего другого не остается, кроме как ждать майского цветения тюльпанов в садах и скверах.

А вот вы, Ольга, можете попробовать. Если луковицы перед продажей хранились правильно, то ваши тюльпаны зацветут. Посадите их в горшок с питательным грунтом. Полезно перед этим обработать луковицы специальными стимуляторами роста. Уберите горшок в холодильник на 2 недели. А потом поставьте на подоконник – наблюдайте, удивляйтесь, умиляйтесь…

Но правильнее всего немного подождать и положить луковицы (и другой приобретенный посадочный материал) в холодильник. Как только оттает верхний слой почвы (это уже скоро), высадите луковицы в сад.

Взаимосвязь температуры хранения луковичных и сроков цветения довольно сложная. Причем у каждого растения свои особенности. Поэтому, если вы захотите следующей зимой регулярно любоваться на цветущие луковичные, внимательно изучите специальную литературу по агротехнике выгонки.

Выход есть всегда!

ДАЖЕ если в этом году вырастить тюльпаны в помещении уже не суждено, еще не все потеряно. Можно заставить распуститься и зацвести ветви деревьев и кустарников. Для выгонки подойдут любые красивоцветущие древесные растения – яблоня, сирень, груша и слива (сакуры), черемуха, весеннецветущие спиреи, форзиция, барбарис, листопадные рододендроны. Не забудьте про нежные сережки ивы и лещины.

Срезанные ветви сначала поставьте на 2–3 дня в холодную воду, лучше в прохладном помещении. Можно поместить в холодильник. Затем замочите в теплой воде (32–35 градусов) на ночь. От такого стресса почки начнут активно просыпаться. Теперь можете поставить ветви в воду комнатной температуры на светлое место. Для придания сил растению в воду добавляют щепотку сахара или комплексные водорастворимые удобрения с микроэлементами.