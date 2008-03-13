//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Секреты из жизни луковичных

№ 11(97) от 13.03.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Секреты из жизни луковичных

 ЗИМОЙ в природе все луковичные растения пребывают в состоянии покоя. И этот период охлаждения (яровизация) им совершенно необходим. Только при пониженных температурах происходят процессы образования цветочных почек. А если луковица хранилась в тепле – цвести она не будет. И высаженная в горшок на подоконник быстрее всего погибнет (что и произошло у нашего читателя).

 Минимальный период охлаждения для тюльпанов составляет 4 месяца. Поэтому готовиться к выгонке нужно с конца лета. Отобранные крупные луковицы в сентябре высаживают в плоские горшки плотно друг к другу (с зазором 1 см). Почву готовят из компоста, песка и садовой земли (1:1:1). Поливают и убирают в подвал. И хранят там при температуре 0–5 градусов, периодически увлажняя. За 3–4 недели до предполагаемого цветения луковицы переносят в тепло.

 Другой способ – хранить луковицы все это время в холодильнике в отделении для овощей. Затем за семь недель до цветения посадить в горшок и опять поместить в холодильник. Через три недели поставить на прохладный подоконник, поливать, регулярно опрыскивать и ждать цветения.

 Так что неподготовленные луковицы на подоконнике не зацветут. Вам, Александр Трофимович, ничего другого не остается, кроме как ждать майского цветения тюльпанов в садах и скверах.

 А вот вы, Ольга, можете попробовать. Если луковицы перед продажей хранились правильно, то ваши тюльпаны зацветут. Посадите их в горшок с питательным грунтом. Полезно перед этим обработать луковицы специальными стимуляторами роста. Уберите горшок в холодильник на 2 недели. А потом поставьте на подоконник – наблюдайте, удивляйтесь, умиляйтесь…

 Но правильнее всего немного подождать и положить луковицы (и другой приобретенный посадочный материал) в холодильник. Как только оттает верхний слой почвы (это уже скоро), высадите луковицы в сад.
Взаимосвязь температуры хранения луковичных и сроков цветения довольно сложная. Причем у каждого растения свои особенности. Поэтому, если вы захотите следующей зимой регулярно любоваться на цветущие луковичные, внимательно изучите специальную литературу по агротехнике выгонки.

Выход есть всегда!

 ДАЖЕ если в этом году вырастить тюльпаны в помещении уже не суждено, еще не все потеряно. Можно заставить распуститься и зацвести ветви деревьев и кустарников. Для выгонки подойдут любые красивоцветущие древесные растения – яблоня, сирень, груша и слива (сакуры), черемуха, весеннецветущие спиреи, форзиция, барбарис, листопадные рододендроны. Не забудьте про нежные сережки ивы и лещины.

 Срезанные ветви сначала поставьте на 2–3 дня в холодную воду, лучше в прохладном помещении. Можно поместить в холодильник. Затем замочите в теплой воде (32–35 градусов) на ночь. От такого стресса почки начнут активно просыпаться. Теперь можете поставить ветви в воду комнатной температуры на светлое место. Для придания сил растению в воду добавляют щепотку сахара или комплексные водорастворимые удобрения с микроэлементами.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//Политика

Зеленский объяснил слова о готовности "встать на колени" перед Путиным

Зеленский объяснил слова о готовности "встать на колени" перед Путиным

Кандидат в президенты Украины, лидер предвыборной гонки шоумен Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на колени.

//В мире

Россия готовится потерять Байконур?

Россия готовится потерять Байконур?

Российско-казахстанское сотрудничество в космической отрасли продолжается, несмотря на смену власти в южной республике. Однако в критической ситуации Россия перенесет пуски на космодром «Восточный».

//В мире

США начали противодействовать энергопоставкам России в страны ЕС

США начали противодействовать энергопоставкам России в страны ЕС

Американские власти начали противодействовать энергопоставкам России в страны ЕС. Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Тимошенко отказывается от данного обещания "вернуть Крым" сразу же после выборов

Тимошенко отказывается от данного обещания "вернуть Крым" сразу же после выборов

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко признала, что Украина не сможет себе "вернуть Крым" сразу же после выборов президента. Выборы на Украине пройдут 31 марта.

//В мире

Израильские войска начали бомбардировку сектора Газа

Израильские войска начали бомбардировку сектора Газа

Вооруженные силы Израиля начали бомбардировку сектора Газа в ответ на произошедший утром ракетный обстрел. Также объявлена частичная мобилизация резервистов, к границе переброшены дополнительные силы.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

В Минобороны РФ сообщили, что в Сирии погибли трое российских военнослужащих

В Минобороны РФ сообщили, что в Сирии погибли трое российских военнослужащих

В Сирии в конце февраля во время обстрела боевиками погибли трое российских военнослужащих. Об этом Минобороны стало известно только сейчас. Долгое время информация о гибели военных не поступала в военные ведомства.

//Наука

Две женщины-астронавты США отказались одновременно выйти в космос из-за размера скафандра

Две женщины-астронавты США отказались одновременно выйти в космос из-за размера скафандра

NASA сообщило о переносе одновременного выхода женщин-астронавтов Энн Макклейн и Кристины Кох в открытый космос, запланированного на 29 марта. Планы женщин-астронавтов изменились из-за размера скафандров.

//В мире

Норвежские археологи обнаружили «корабль мертвых» эпохи викингов

Норвежские археологи обнаружили «корабль мертвых» эпохи викингов

Норвежские археологи обнаружили в заповеднике Борре под землей деревянное судно длиной более 15 метров. Находка датируется 700 – 1100 гг. н. э. Возможно, что это – «корабль мертвых» эпохи викингов.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Спорт

30-летний ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры

30-летний ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры

Ирландский боец смешанного стиля (ММА), экс- чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры. Ему сейчас 30 лет.

//Новости СМИ2

//Общество

СМИ сообщили о возможном росте тарифов на газ

СМИ сообщили о возможном росте тарифов на газ

Минэнерго планирует внедрение "умных счетчиков" для учёта использования газа в жилых домах. По подсчётам ведомства, нововведение обойдётся в 385 млрд рублей. У ведомства есть два пути развития.

//В мире

Сенатор Франц Клинцевич оценил доклад Мюллера о доказательствах сговора Трампа с Россией

Сенатор Франц Клинцевич оценил доклад Мюллера о доказательствах сговора Трампа с Россией

Член комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич историю с доказательством сговора президента США Дональла Трампа с Россией "большим блефом элит США".

//В мире

Глава ЛНР огласил обязательное условие завершения гражданской войны на Украине

Глава ЛНР огласил обязательное условие завершения гражданской войны на Украине

Глава ЛНР Леонид Пасечник обозначил обязательное условие прекращения гражданской войны на востоке Украины. Соответствующее заявление политик сделал во время прямой линии с жителями Луганской области.

//Общество

Известный таролог предсказала резкое ухудшение здоровья Армена Джигарханяна

Известный таролог предсказала резкое ухудшение здоровья Армена Джигарханяна

Известный таролог Анна Романова предположила, как сейчас чувствует себя народный артист Армен Джигарханян. По мнению ясновидящей, Джигарханяну необходимо серьезно позаботиться о своем здоровье.

//Общество

"Это был самопроизвольный выворот": уральский главврач назвал смерть девушки во время родов случайной

"Это был самопроизвольный выворот": уральский главврач назвал смерть девушки во время родов случайной

В городе Нижние Серги Свердловской области во время родов умерла 22-летняя девушка. У пациентки произошёл выворот матки. Спасти роженицу не удалось. Главврач роддома назвала смерть девушки случайностью.

//В мире

Разведка США раскрыла сроки принятия российского "Посейдона" на вооружение

Разведка США раскрыла сроки принятия российского "Посейдона" на вооружение

Американская разведка узнала о сроках принятия на вооружение российских необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" с атомной энергоустановкой. Такое сообщение передал телеканал CNBC.

//Новости партнеров

//В мире

Пентагон выделил Трампу 1 млрд долларов на строительство стены

Пентагон выделил Трампу 1 млрд долларов на строительство стены

Пентагон согласился выделить президенту США Дональду Трампу 1 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Разрешение дано на возведение сооружения, протяжённостью в 91 км на южной границе США.

//В мире

На Украине вандалы осквернили памятник поэту Тарасу Шевченко

На Украине вандалы осквернили памятник поэту Тарасу Шевченко

На Украине вандалы осквернили памятник поэту Тарасу Шевченко. Инцидент произошел несколько дней назад в городе Луцк Волынской области. Неизвестные злоумышленники сделали на монументе надпись "Луцк мертв".

//В мире

Видео, как Дональд Трамп приветствовал Александра Овечкина в Белом доме

Видео, как Дональд Трамп приветствовал Александра Овечкина в Белом доме

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз". В составе хоккейной команды на прием к Трампу были приглашены трое российских хоккеистов.

//Политика

Порошенко призвал свой народ не вставать на колени перед Путиным

Порошенко призвал свой народ не вставать на колени перед Путиным

Президент Украины Пётр Порошенко призвал свой народ не вставать на колени перед Путиным и не просить слёзного прощения у России. Таким образом, глава государства отреагировал на слова шоумена Владимира Зеленского.

//Общество

Видео, как в Казахстане вторые сутки горит нефтяное месторождение "Каламкас"

Видео, как в Казахстане вторые сутки горит нефтяное месторождение "Каламкас"

В Казахстане вторые горит нефтяное месторождение "Каламкас". Пожар на нефтяном месторождении на западе Казахстана в Мангистауской области начался утром в понедельник, 25 марта.

//Политика

В МИД РФ выводы по докладу Мюллера назвали "злобной клеветой"

В МИД РФ выводы по докладу Мюллера назвали "злобной клеветой"

В российском Министерстве иностранных дел прокомментировали выводы Министерства юстиции Соединенных штатов, сделанные по итогам двухлетнего расследования специального прокурора Роберта Мюллера.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Я перестала стесняться", располневшая Дарья Пынзарь показала себя на пляже без фотошопа
2

Китайский Нур-Султан
3

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш
4

Казахстан могут переименовать
5

У полпреда президента в УрФО Николая Цуканова умер сын

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры