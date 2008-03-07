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Сметана – герой романа

№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Сметана – герой романа

 УДИВИТЕЛЬНЫЙ продукт – сметана! Вроде бы жирная пища, а состав жиров таков, что организмом усваивается легко и полностью. Главное – от нее не полнеют!

 В сметане в отличие от молока нет лактозы. Она трансформируется в молочную кислоту. А казеин (молочный белок), из-за которого многие не могут пить молоко, в «русских сливках» преобразуется в полезные легкоусваиваемые соединения. Еще в ней много кальция и витаминов А, В и Е. Сметана в отличие от молока считается диетическим продуктом.

 Но не всякие сливки могут превратиться в сметану. А только сквашенные определенными молочно-кислыми бактериями. Настоящее свежее молоко у здоровой коровы уже содержит в своем составе некоторые необходимые бактерии. И в старину сметана у хозяйки получалась из сливок как бы сама собой. Сегодня свежие сливки предварительно стерилизуют, чтобы исключить наличие патогенной флоры. А затем добавляют специальные натуральные закваски. Поэтому и вкус у сметаны может различаться.

 Как распознать настоящий продукт? Легко. Во-первых, у нее небольшой срок хранения. А во-вторых, в ее составе содержатся только сливки и закваска. И все… Если же на этикетке в составе продукта указаны загустители (желатин, крахмал), растительные жиры, соевые продукты, стабилизаторы – это уже не сметана, а сметанные продукты.

 Иногда для увеличения сроков хранения сметану стерилизуют. Конечно же при этом погибают вредные микроорганизмы, но и полезные бактерии тоже уже не жильцы. Такой продукт останется калорийным, но вкус и пользу потеряет.
«Пожилая» сметана (когда бактерий становится слишком много) приобретает кислый вкус. Это не опасно, но невкусно. А вот горько-соленый привкус у продукта недопустим! Это свидетельствует о развитии патогенных микроорганизмов. Смело в помойку!

 А теперь ценная информация для приверженцев раздельного питания. Сметана совместима с любой едой! И даже способствует лучшему усвоению каротиносодержащих продуктов – моркови, помидоров, красного перца. А с блинами на Масленицу – ну просто объедение! Ешь на здоровье, сколько хочешь, и не полней!

От чего она синеет?

 ОТЛИЧИТЬ истинную сметану от сметанного продукта можно простыми дедовскими способами. Настоящая, свежая сметана через сутки естественным путем загустевает (количество кисломолочных бактерий достигает нормы). А в поддельный продукт для этих целей добавляют крахмал. Так вот, возьмите ложку сметаны и капните на нее каплю йода. Перемешайте. Если через 2–3 минуты масса посинеет – это не сметана.

 Другой распространенный способ подделки – разбавление творогом. Проведите опыт: растворите ложку сметаны в кружке горячей воды. Хорошо перемешайте. Если выпал осадок – это творог. Настоящая сметана в воде растворяется полностью.

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