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Весна. Так хочется размножаться!

№ 9(95) от 28.02.2008 [«Аргументы Недели », Николай ФУРСОВ ]

Весна. Так хочется размножаться!

 ВЫ ОЧЕНЬ любите лилии и мечтаете поскорее размножить новые интересные сорта? Что ж, правильно. Ведь наслаждаться прелестными цветками лилий можно не только на садовом участке. Но и дома, на балконе или веранде, выращивая эти цветы в горшках или ящиках. Причем можно получить цветущее растение к любому празднику и торжеству.

 Сейчас в садовых центрах есть большой выбор сортов-новинок, но и цены там немаленькие. Не беда. Приобретите несколько понравившихся сортов и, не дожидаясь лета, смело их размножайте. Обратим себе на пользу удивительную способность лилий размножаться любым способом и в любое время года.

 Луковицы всех лилий черепитчатые, «набранные» из чешуек. Они не имеют кроющей оболочки. Отделенные от луковицы, как бы «предчувствуя» гибель, чешуйки будут очень стараться оставить потомство.

 При отделении чешуек отломите их около самого донца. Затем промойте фунгицидом («Фундазол») и опудрите стимулятором роста («Корневин»).

 Лучшей средой для получения луковичек-деток являются некислый торф, или перлит, вермикулит, сфагновый мох... Торф увлажняем и
насыпаем слоем 5–7 см в полиэтиленовый пакет, после чего аккуратно вертикально вдавливаем чешуйки на половину их высоты (см. фото). Пакет надуваем, хорошенько завязываем и ставим на верхнюю полку на кухне. Вот так все просто. Поливать не надо, а свет рассаде пока не нужен.

 Примерно через полтора-два месяца на утопленных частях чешуек образуются маленькие, размером с чечевичку, луковки-детки. Затем через 2 недели появятся корешки, и луковки начнут развиваться быстрее. К этому времени торф, как правило, становится сухим, и его необходимо увлажнить.

 Как только почва на садовом участке прогреется до +10, луковицы-детки можно высаживать, аккуратно отделив их от «родителя».

 Детки высаживают на расстояние не менее 4х4 см и глубину около 2 см. В течение лета сверху подсыпаем грунт, и к осени его высота над луковицей должна составлять около 5 см.

 Лилии любят легкий, водопроницаемый и в меру питательный грунт. Поливы – умеренные. И еще. Они терпеть не могут перегрева почвы. Применяйте мульчу – торф или полуперепревшие древесные опилки либо стружки слоем 2–3 см.

 После схода снега, как только почва оттает, можно приступать к пересадке лилий для увеличения площади питания – рассаживая их на расстоянии около 8–10 см. Через год десятки луковичек, полученных всего от нескольких чешуек, превратятся в полноценные луковицы. И потом еще долго будут радовать вас своим божественным цветением.

Мы можем по-всякому

 ЕСЛИ по каким-либо причинам погибают бутоны лилий или не опыляются цветки, то растение «понимает» – семенами размножиться ему не придется. И потому оно быстро начинает закладывать в пазухах листьев бульбочки и луковицы-детки. Если и тут что-то помешает, то с удесятеренной силой начинают образовываться детки в пазухах видоизмененных подземных листьев-чешуек. При гибели основной луковицы даже небольшой кусочек чешуйки способен продолжить свой род!

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