Сохраним на века

Да, пересадить гиацинты в сад и сохранить «для потомков» вполне возможно. Но это не так просто, как кажется. Придется потрудиться.

ПРОДАЮЩИЕСЯ в горшочках среди зимы (так называемые выгоночные) луковичные растения распускаются только за счет питательных веществ в луковице. Все свои силы растение затрачивает на этот цветок. Если оставить все как есть, то истощенная луковица быстро погибнет. Что и происходит ежегодно у нашей читательницы.

Итак, когда цветок завянет, ни в коем случае не обрезайте зеленую «ботву» (распространенная ошибка)! Пересадите растение в большой горшок с питательным грунтом, поставьте на светлый подоконник и регулярно поливайте. Дайте луковице возможность набрать немного питательных веществ. Через 1,5–2 месяца листва нач­нет вянуть и усыхать. К тому времени почва на даче, вероятно, уже оттает. Пересадите аккуратно гиацинт в плодородный грунт в цветник.

Не надейтесь сразу увидеть повторное цветение! Гиацинт весь сезон будет пребывать в состоянии покоя, как, впрочем, все весеннецветущие луковичные. В июле выкопайте (как тюльпаны). Просушите. А в сентябре вновь посадите в цветник. И вот после всех этих операций следующей весной гиацинт может зацвести.

Но совсем необязательно это произойдет. Обычно после выгонки даже при хорошем уходе луковица не успевает за один сезон запасти необходимое количество питательных веществ и заложить цветочную почку. Слишком много сил было отдано выгонке. Если следующей весной появились только листочки, не беда. Луковица жива и здорова. Повторите свои действия: в июле выкопайте, в сентябре посадите.

И тогда, наконец, через год благодаря вашим заботам гиацинт обязательно зацветет. А потом он будет радовать вас и напоминать о любимых учениках еще долгие годы.