//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Сохраним на века

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Сохраним на века
Гиацинт

 Да, пересадить гиацинты в сад и сохранить «для потомков» вполне возможно. Но это не так просто, как кажется. Придется потрудиться.

 ПРОДАЮЩИЕСЯ в горшочках среди зимы (так называемые выгоночные) луковичные растения распускаются только за счет питательных веществ в луковице. Все свои силы растение затрачивает на этот цветок. Если оставить все как есть, то истощенная луковица быстро погибнет. Что и происходит ежегодно у нашей читательницы.

 Итак, когда цветок завянет, ни в коем случае не обрезайте зеленую «ботву» (распространенная ошибка)! Пересадите растение в большой горшок с питательным грунтом, поставьте на светлый подоконник и регулярно поливайте. Дайте луковице возможность набрать немного питательных веществ. Через 1,5–2 месяца листва нач­нет вянуть и усыхать. К тому времени почва на даче, вероятно, уже оттает. Пересадите аккуратно гиацинт в плодородный грунт в цветник.

 Не надейтесь сразу увидеть повторное цветение! Гиацинт весь сезон будет пребывать в состоянии покоя, как, впрочем, все весеннецветущие луковичные. В июле выкопайте (как тюльпаны). Просушите. А в сентябре вновь посадите в цветник. И вот после всех этих операций следующей весной гиацинт может зацвести.

 Но совсем необязательно это произойдет. Обычно после выгонки даже при хорошем уходе луковица не успевает за один сезон запасти необходимое количество питательных веществ и заложить цветочную почку. Слишком много сил было отдано выгонке. Если следующей весной появились только листочки, не беда. Луковица жива и здорова. Повторите свои действия: в июле выкопайте, в сентябре посадите.

 И тогда, наконец, через год благодаря вашим заботам гиацинт обязательно зацветет. А потом он будет радовать вас и напоминать о любимых учениках еще долгие годы.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Руслан Хасбулатов: не стоит ожидать от Токаева копирования стиля руководства Назарбаева

Руслан Хасбулатов: не стоит ожидать от Токаева копирования стиля руководства Назарбаева

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан. О решении вопроса преемственности власти размышляет Руслан ХАСБУЛАТОВ...

//В мире

В Госдуме оценили заявление главы МИРЭС о России как об энергетической сверхдержаве

В Госдуме оценили заявление главы МИРЭС о России как об энергетической сверхдержаве

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генсека Мирового энергетического совета Кристофа Фрая, назвавшего Россию энергетической сверхдержавой.

//В мире

Украинские политики призвали Порошенко «покаяться на коленях» перед жителями Украины

Украинские политики призвали Порошенко «покаяться на коленях» перед жителями Украины

Украинские политики призвали действующего президента Украины Петра Порошенко «покаяться на коленях» перед жителями Украины. Такое заявление сделала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

The Sunday Times: Терезу Мэй готовят к отставке

The Sunday Times: Терезу Мэй готовят к отставке

Члены кабинета министров Великобритании готовят отставку премьер-министра Терезы Мэй. Чиновники обсуждают период отставки и хотят назначить временно исполняющего обязанности на её пост.

//В мире

СМИ сообщили об отравлении сирийцев ядовитым газом

СМИ сообщили об отравлении сирийцев ядовитым газом

В сирийской провинции Хама госпитализировали мирных жителей с симптомами отравления газа после обстрела боевиками. Источники сообщают, что в больницы отправлено более 20-ти человек.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Нетаньяху полетел в США, чтобы лично поблагодарить Трампа за Голаны

Нетаньяху полетел в США, чтобы лично поблагодарить Трампа за Голаны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в Вашингтон, чтобы лично поблагодарить президента США Дональда Трампа, выразившего готовность признать Голанские высоты частью Израиля.

//Спорт

Алина Загитова выступила с показательным номером на чемпионате мира, но упала

Алина Загитова выступила с показательным номером на чемпионате мира, но упала

Новая чемпионка мира по фигурному катанию среди женщин-одиночниц Алина Загитова выступила на чемпионате мира в Сайтаме с показательным номером. Болельщики приветствовали ее аплодисментами и после падения.

//Культура

Юлия Пересильд: «Людмила Марковна прошла по моей жизни»

Юлия Пересильд: «Людмила Марковна прошла по моей жизни»

У актрисы Юлии Пересильд за плечами такие «непростые» роли в картинах «Палач», «Битва за Севастополь», «Дело гастронома №1» - и, наконец, роль Людмилы Марковны Гурченко. Согласитесь, не каждая актриса отважится сыграть роль Примадонны. А Юлия рискнула. И, пожалуй, попала «в точку»

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//В мире

Гражданин России погиб в результате взрыва гранаты в Киеве

Гражданин России погиб в результате взрыва гранаты в Киеве

В квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в Киеве произошел взрыв, погиб гражданин России. Об этом сообщил начальник Голосеевского управления полиции в Киеве Олег Волошин.

//Новости СМИ2

//Общество

Железнодорожный мост в Крым уже весь в пролетах

Железнодорожный мост в Крым уже весь в пролетах

На сегодняшний день строители установили все пролеты железнодорожной части моста через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр "Крымский мост".

//Общество

В Волгограде прощаются с актером Петром Зайченко

В Волгограде прощаются с актером Петром Зайченко

Сегодня в Волгограде прощаются с заслуженным артистом РФ Петром Зайченко. Известный советский и российский актер театра и кино ушел из жизни 21 марта, совсем немного не дожив до своего 76-летия.

//Политика

Захарова оценила слова Помпео о Голанах и Крыме

Захарова оценила слова Помпео о Голанах и Крыме

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот территорией Израиля.

//Шоу-бизнес

Виктория Лопырева опубликовала изумительное фото своей красавицы-мамы и сына

Виктория Лопырева опубликовала изумительное фото своей красавицы-мамы и сына

У одной из самых красивых российских моделей Виктории Лопыревой очень красивая мама, и наконец эта женщина стала и бабушкой. В это сложно поверить. Мама Лопыревой прилетела к дочери и внуку в Майми.

//Общество

Суровое российское образование. Сыну звёздного сицилийского повара в школе сломали челюсть

Суровое российское образование. Сыну звёздного сицилийского повара в школе сломали челюсть

Суровое российское образование. Сыну звёздного сицилийского повара в московской в школе сломали челюсть. Сейчас в ситуации разбирается учебное заведение, родители и правоохранительные органы

//Шоу-бизнес

Садальский назвал Максима Галкина и его шоу бездарностью

Садальский назвал Максима Галкина и его шоу бездарностью

Актёр Станислав Садальский обвинил шоумена Максима Галкина в бездарности. Народного блогера не устроило заявление Галкина о том, что он лучше всех разбирается в телевизионном шоу-бизнесе.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Актриса Джессика Честейн празднует день рождения

Актриса Джессика Честейн празднует день рождения

Сегодня, 24 марта, голливудская актриса Джессика Честейн отмечает день рождения. Рыжеволосой красавице с запоминающейся внешностью исполнилось 42 года, хотя по ее фотографиям этого не скажешь.

//Происшествия

В ДТП с двумя маршрутками пострадали семь человек

В ДТП с двумя маршрутками пострадали семь человек

В воскресенье, 24 марта, в Пушкинском районе Ленинградской области столкнулись два маршрутных такси. При столкновении пострадало семь человек. Ведётся проверка на местности.

//Общество

Свыше 10 тысяч предметов удалось обнаружить на раскопках в Крыму в Ханском дворце

Свыше 10 тысяч предметов удалось обнаружить на раскопках в Крыму в Ханском дворце

Среди находок в Бахчисарае были стройматериалы, кухонная утварь, монеты и курительные трубки. Чтобы установить реальную ценность найденного нужно его сначала отмыть

//Спорт

Навка поздравила Жулина и пару Викторию Синицину и Никиту Кацалапова

Навка поздравила Жулина и пару Викторию Синицину и Никиту Кацалапова

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поздравила танцевальную пару Викторию Синицину и Никиту Кацалапова и их тренера Александра Жулина. Синицына и Кацалапов на чемпионате мира завоевали серебро.

//Происшествия

Школьники из Бурятии напали на мужчину и надругались над его женой

Школьники из Бурятии напали на мужчину и надругались над его женой

В воскресенье, 24 марта, в пригороде Улан-Удэ двое подростков напали на мужчину и женщину. Полиция задержала школьников и завела на нападавших уголовное дело. О состоянии пострадавших информация не уточнялась.

//Шоу-бизнес

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш

Продюсер и композитор Виктор Дробыш признался, что в российском шоу-бизнесе есть артисты, которые его раздражают. И при этом он не может сдерживаться и молчать, а пытается поставить наглецов на место.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

«Мое время - деньги. Я сразу называю свою цену», призналась любовница Гуфа
2

"Это серьезная ошибка врачей", - у дочери Виктории Дайнеко началась инфекция после прививки
3

Видео, как японская девушка перепела Аллу Пугачёву, стало хитом
4

Комедия абсурда на российском ТВ. Политолог пересказал известный фильм, выдав его за исторический факт
5

Для ФАС отдали команду «фас»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры