Кто в этой «норке» живет?

ДЕТСКАЯ комната может быть любого размера. Но она обязательно будет многофункциональна. Здесь дети играют, спят, делают уроки, слушают музыку, принимают друзей. И им нравится именно такой образ жизни в своем жизненном пространстве. Поэтому, продумывая дизайн детской, учитывайте эти факторы обязательно.

Если ваш ребенок непоседлив и чрезмерно энергичен, оклейте или окрасьте стены в голубые и бледно-зеленые тона. Эти цвета также хороши для помещений, в которых много солнца. А если малыш тихий и усидчивый – выберите желто-оранжевую гамму, добавьте в его комнату солнца. И в комнатах с северной экспозицией такая цветовая гамма будет в самый раз.

Малышу оклейте стены снизу по периметру белой бумагой. Пусть рисует. Это же ненадолго. Он скоро вырастет, а вы сохраните свои нервы.

Как известно, дети любят «жить» на полу. Играть, читать, смотреть телевизор. Поэтому делайте полы из теплых и легко моющихся материалов (линолеум, безворсовый ковролин). А еще лучше – с подогревом.

Цветы в детской – отдельная тема. Мнения психологов расходятся. Комнатные растения освежают воздух, излучают позитивную энергетику, они красивы. С другой стороны, почти все растения аллергенны в той или другой степени. А дети в несколько раз восприимчивее нас с вами. В детской не место антуриуму, глориозе, диффенбахии, всем молочайным, хойе, олеандру, кротону. Не вздумайте украсить комнату малыша колючими кактусами. Вывод – может, обойтись в детской вовсе без растений?

Света конечно же должно быть много. Особенно на рабочем столе. А насчет ночника в детской психологи и офтальмологи отстаивают противоположные точки зрения. Засыпать при свете очень вредно для зрения. А спать со светом плохо для нервной системы. Но многие современные дети боятся темноты, и психологи советуют оставлять на ночь ночник. Вот и выбирайте.

Мебель должна быть только из натурального цельного дерева. Про ДСП забудьте! Не перегружайте комнату шкафами и тумбочками. Только самый минимум. Быстро организовав художественный беспорядок, подрост­ки легко придадут своей «норке» индивидуальность.

Все книги обязательно храните за стеклом. Мягкие игрушки убирайте в короба и закрытые ящики. Книжная и текстильная пыль – очень сильный аллерген! Текстиль (шторы, покрывала и т. д.) подбирайте только из натуральных материалов. И стирать их надо часто (раз в два месяца).

Если в комнате живут двое детей, то обязательно зрительно разделите помещение пополам на две равноценные функциональные зоны.