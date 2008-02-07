А ему все нипочем

№ 6(92) от 07.02.2008 [«Аргументы Недели », Мария ДУТОВА ]

Краснолистный синадениум «Рубрум»

<p> <em>«У нас в офисной курилке растет удивительный цветок. Его забывают поливать, температура выше 10 градусов зимой не поднимается, а он растет и растет. Посылаю фотографию. Что за чудо природы такое?» <br />Александр Петюшкин, Ржев</em></p> <p> У ЧУДА природы название тоже необычное – с<strong>инадениум</strong>. Но на его имени вся загадочность растения и заканчивается. На самом деле синадениум относится к семейству молочайных. А это, как известно, неприхотливые и достаточно хорошо изученные растения. </p> <p> Своей неприхотливостью синадениум снискал заслуженную славу у цветоводов-профессионалов и у дилетантов озеленительного процесса. Особенно у последних. Потому что он <strong>прекрасно растет в производственных помещениях</strong>, офисах и общественных местах, где ему не могут обеспечить полноценный уход.</p> <p> Но что самое интересное – синадениуму этот уход и не нужен! <strong>«Любимая» его зимняя температура – 10–12 градусов</strong>. И <strong>поливать надо редко</strong>. Подсушивание земляного кома растению только на пользу. А если заливать чрезмерно – сбросит листья, захиреет и погибнет.</p> <p> Как все молочайные, синадениум хорошо растет на бедных почвах. Но два раза в год (весной и осенью) его все-таки надо подкормить комплексным минеральным удобрением.</p> <p> Растет синадениум быстро, вытягиваясь вверх. Этот полули­стопадный кустарничек может дорасти до <strong>3 метров</strong>. Ствол начинает оголяться снизу, и синадениум становится похож на пальмочку. Если не забывать регулярно прищипывать, то получится чудесный пышный куст. Крупные красивые листья всегда зеленые и сочные. Но ими надо любоваться издалека, а на вкус лучше не пробовать. Млечный сок, содержащийся в листьях, оказывает раздражающее дей­ствие.</p> <p> Сегодня в цветочных цент­рах чаще продаются синадениумы <strong>сорта «Рубрум»</strong>. У них листья бордовые или пятнистые и более крупные, чем у зеленолистного собрата. По темно-красному фону «разбросаны» зеленые, белые и розовые пятна в самых причудливых сочетаниях.</p> <p> <strong>Светлое местоположение</strong> – единственное требование синадениума. Он растет и под искусственным «солнцем», а лучше поставьте его на хорошо освещенный прохладный подоконник или в зимний сад, поливайте нечасто, и он будет счастлив.</p> <p style="background-color: #e6e6e6"><strong>Всегда готов</strong></p> <p style="background-color: #e6e6e6"> СИНАДЕНИУМ отлично размножается зелеными черенками. Немного подсушите черенки и поставьте в воду, они дадут корешки. Посадите в питательный субстрат в небольшой горшочек. Когда подрастут, прищипните и пересадите в постоянную емкость. В один горшок лучше высаживать по нескольку растений сразу. Тогда получится более пышный и нарядный куст. </p>