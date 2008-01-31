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У моей Настены молоко сластено

№ 5(91) от 31.01.2008 [«Аргументы Недели », Александра МАКСИМОВА, Серпуховский район Московской области ]

У моей Настены молоко сластено
<p> ДОЖДАЛИСЬ мы с мужем его ухода на пенсию и окончательно переехали жить на дачу, в наш теплый и уютный дом. А пишу я это письмо, чтобы рассказать всем читателям <strong>«АН»</strong>, насколько интереснее, насыщеннее и активнее стала наша жизнь, когда мы обзавелись… козой.</p> <p> Началось все с того, что зимой умер наш старый пес – настоящий член семьи. Я очень расстраивалась. А через месяц муж принес подарок – завернутую в плед крошечную козочку! Та посмотрела на меня своими очаровывающими черными, с большими ресничками глазами и начала ластиться, как собачка. Все, ее судьба была решена!</p> <p> Мы дали ей имя – <strong>Настена</strong>. Выделили место в кладовке, но часто она ночевала в доме. В первое время <strong>кормили молоком с овсяным киселем</strong>, потом предложили <strong>натертую морковь</strong>, <strong>сено</strong>, <strong>баловали сухариками</strong>. Козочка оказалась умная, привязчивая и чистоплотная – как домашняя собака.</p> <p> За лето муж построил красивый теплый сарайчик-теремок (<strong>4х2,5</strong>) с двускатной крышей (под ней храним сено). Пол засыпаем опилками. Они на лесопилке всегда в избытке. Отгородили сеткой лужайку для выгула (<strong>4х6</strong>). Все лето соседи приносили нам скошенную траву со своих газонов. А мы отдавали желающим подстилочный навоз – чудесное удобрение. Внуки с друзьями навязали ивовых веников.</p> <p> Пришло время подумать о женихе для Настены. Это стало самым сложным делом – оказалось, хорошего козла отыскать нелегко. Через пять месяцев родились две козочки. В таких радостных хлопотах время летит быстро. Одну подросшую козочку у нас купили, а другую, Симочку, мы оставили себе. Козы – животные стадные. Они плохо переносят одиночество, потому и к людям сильно привязываются.</p> <p> Прошло пять лет. Каждый день (кроме двух месяцев перед окотом и одной недели позже) надаиваем по 5–7 л молока. Доим два раза – в 8 утра и в 8 вечера. Мы давно забыли не только вкус коровьего молока, но и про все болезни. Козье молоко – это здорово! Внуки за лето расцветают. У старшего всего за один сезон навсегда исчез хрониче­ский бронхит.<br />С осени до весны излишки молока продаем – отличная прибавка к пенсии. Будь помоложе – завели бы еще несколько коз и козла. Мы убедились, что содержать коз совсем не сложно. Заготовленного сена (около тонны) хватает двум козам на всю зиму. Дополняем рацион комбикормами, специальными премиксами для коз, овощами. По два часа в день гуляем с козочками по окрест­ностям.</p> <p> Здоровая полноценная пища – залог хорошего удоя. А ласка и любовь позволят вырастить по-настоящему преданных животных. Уход, как видите, несложен, а польза огромная. Так что очень советую всем, кто постоянно живет на даче, завести таких же замечательных и благодарных животных, как наши любимые Настя и Симочка. Не пожалеете!</p> <p><strong>Справка «АН»</strong></p> <p> ДЛЯ «приусадебного козоводства» наиболее пригодны молочные породы:</p> <ul> <li><strong>Зааненская</strong> порода. Козы белые, крупные, высокоудойные. Годовой удой при хорошем уходе – 1000–1200 литров.</li> <li><strong>Русская</strong> коза. Средних размеров, неприхотливая, выносливая. Кроме молока (400–600 литров в год) дает шерсть и пух.</li> <li><strong>Горьковская</strong> коза. Сходна с Русской, но более молочная, и лактация длится до 10 месяцев в году. Из шкур изготавливают знаменитый сафьян.</li> <li>Если вы еще и рукодельница, то можно завести <strong>пуховую</strong> козу:</li> <li><strong>Ангорская</strong> порода. Их не доят, держат только ради шерсти (мохера).</li> <li><strong>Оренбургская</strong> коза. Выведена в процессе длительной народной селекции. Она и молоко дает (200–300 литров), и, главное, пух.</li> </ul> <p><br /><strong>Кстати</strong></p> <p> ИМЕННО козьим молоком в давние времена выкармливали младенцев, лишенных материнского молока. По своему составу оно наиболее приближено к женскому. Козье молоко - отличное лекарство, причем его можно принимать в неограниченном количестве. И усваивается почти на 100%, поэтому можно пить пожилым людям. Медики рекомендуют козье молоко при <strong>астме</strong>, <strong>легочных заболеваниях</strong>, <strong>расстройствах пищеварительного тракта</strong>, <strong>бессоннице</strong>, <strong>артритах</strong>, <strong>запорах</strong>.</p>

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