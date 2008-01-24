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Мещанин во дворянстве

№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Мария ДУТОВА ]

Мещанин во дворянстве

«Я получила от бабушки в наследство пустую квартиру и... фикус, упирающийся в потолок. Сколько себя помню, у бабушки всегда был этот «советский» куст в кадке. Выбросить его никак не могу да и не хочу – он стал членом семьи. Можно ли его как­то укоротить или «модернизировать», чтобы вписать в новый интерьер квартиры?»

Заранее спасибо, Наталья Черкасская, Самара

 В НЕЗАПАМЯТНЫЕ советские времена милому старому доброму фикусу совершенно зря приклеили ярлык мещанского цветочка. А на самом деле это самая достойная кандидатура на роль семейного дерева в благородном семействе. Растет долго, украшает жилище, а главное – помнит все и всех...

 Мы с вами говорим о фикусе каучуконосном (Ficus elastika) из семейства тутовые. На родине (Индия, Бирма, Непал) он вырастает до 20 м в высоту. Большой и красивый, он еще и каучук содержит в своем соке. И в недалеком прошлом из него добывали этот ценный продукт. Ну а мы сегодня охотно выращиваем в своих домах современные комнатные сорта фикусов.

 Если у вас совсем пропал творческий энтузиазм и силы покидают ослабевший организм – срочно покупайте фикус. Он будет мощным источником энергии. Обладает удивительной способностью снимать раздражительность, успокаивать нервных членов семьи. И наоборот, подпитывать энергией, настраивать на позитив чахлое биополе вялых родст­венников. Более достойной кандидатуры на роль домашнего психотерапевта не найти.

 Фикус каучуконосный неприхотлив, мирится с негативными температурными условиями и освещенностью в доме. Не пересушивайте земляной ком, но и не заливайте. Иначе от излишней влаги листья желтеют и опадают. Регулярно протирайте кожистые листья влажной салфеткой. Подкармливайте раз в две недели с мая по ноябрь жидким минеральным удобрением. Чтобы притормозить рост, подкормки проводите реже.

 Почву для фикуса составьте из смеси дерновой земли, торфа и песка (1:1:1). Если корни в горшке полностью оплели земляной ком, значит, пора переваливать в больший горшок с такой же почвой. И со временем фикус займет почетное место на полу у окна в «старорежимной» кадке.

 У молодого фикуса (80–100 см высотой) рекомендуется обрезать верхушку. Тогда появятся боковые побеги. Раз в несколько лет прищипывайте кончики ветвей, и ваше семейное дерево будет очень эффект­ным.

Листик подарите

 РАЗМНОЖИТЬ каучуконосный фикус можно листом. Выпросите у знакомых один листочек с понравившегося деревца (например, с полосатыми листьями). Придя домой, скрутите лист в трубочку, обвяжите бечевкой. Расщепите ножом черенок листа и вставьте в него спичку (чтобы не «склеивался»). Затем посадите в промытый влажный песок. Внутрь листа вставьте палочку, чтоб не упал. Накройте банкой и поставьте на теплый подоконник (температура почвы не ниже 22 градусов). Через 3 недели появятся корни. А когда разовьется молоденькое деревце, материнский лист отомрет.

Требуется реинкарнация... 

 У СТАРЫХ деревьев ствол оголяется снизу, вытягивается и начинает упираться в потолок. Крышу прорубать не будем. Фикус можно омолодить.

 Первый способ. Отрезаем верхушку с 3–4 листьями. Ставим их в воду и ждем, когда появятся корни. Сажаем в грунт, и «реинкарнация» произошла! Старое дерево начнет давать боковые побеги. Когда они окрепнут, укоротите верхушку еще раз. Таким образом можно снизить крону дерева и придать фикусу более пушистый вид.

 Второй способ. Укоренение воздушными отводками. На верхней части ствола легкими надрезами царапают кору, обматывают влажным мхом-сфагнумом (продается в цветочных центрах) и обвязывают полиэтиленовым пакетом (рис. 1). Через пару недель под мхом появятся корешки. Отрезаем и сажаем.

А цветы и плоды?

 ЦВЕТЕТ фикус очень оригинально. Его соцветия напоминают экзотические плоды грушевидной формы. А цветки расположены внутри этих «груш». Но в комнатных условиях дождаться такого чуда практически невозможно. Однако, даже если такое событие и произойдет, плодов мы все равно не увидим. Чтобы произошло опыление, нужно дождаться тропического насекомого по имени бластофага. Только ему доверено природой проникнуть внутрь «груши» и отложить свои яйца в завязь цветков. Во как!

Где ж его взять-то в средней полосе?

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