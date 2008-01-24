Дело – труба

- ЧТОБЫ не сгорела! – гордо объясняет гостям Ефимыч.

И вот с приближением времени выхода на пенсию возникает у него светлая мысль навсегда перебраться из душной московской квартиры на свежий воздух. Дело оказалось за малым – оснастить дом-крепость газовым отоплением. Благо газовая магистраль проходит всего в паре метров от железобетонного забора домовладельца.

Но после визита в газовую контору Ефимыч загрустил – деньжищи-то какие! Посчитал со специалистами, прикинул – меньше чем в 350 тыс. руб. газовый проект не укладывается. Да и ждать полгода. И все в основном бумажные дела, разрешения, согласования, проекты. И столько же еще за работу отдать придется…

И тут, буквально у выхода из конторы, подхватывает его под локоток крепкий дядя и вкрадчивым украинским говорком предлагает любые работы по газу. Дескать, всю сознательную жизнь он сотоварищи только и делал, что врезался в газопроводы, осуществляя подвод бытового газа к жилым домам. А документы и проекты ни к чему – сделаем втихую, никто и не узнает. Ежемесячно платить за газ тоже, сами понимаете, не придется (во экономия!).

От такой перспективы Ефимыч сомлел. И приступил к торгу. Столковались на 3,5 тыс. евро. Договорились приступить завтра же.

На следующий день, к вечеру, когда стемнело (конспирация!), у «крепостной» стены трое хлопцев и приданные им в помощь два таджика с лопатами начали показывать чудеса трудового энтузиазма. Шипела сварка, ударными темпами прокопали траншею к дому, а уложенную трубу споро завалили землей и замаскировали дерном. На рассвете «передовики производства» пригласили хозяина и торжественно подключили газ к кухонной плите.

Закипевший чайник продемонстрировал полный успех «пиратской» деятельно­сти. Получили расчет и, обласканные бутылкой «Столичной», удалились восвояси.

А Ефимыч начал не спеша приобретать и монтировать в доме газовый котел (АГВ), батареи отопления, душ. Вроде, по расчетам, как раз успевал к первым холодам.

Прошло три недели. Промозглым осенним утром, кутаясь в потерявший первоначальную расцветку любимый плед, он обнаружил, что газовая конфорка гореть категорически отказывается. Что делать? Из конторы мастеров приглашать нельзя – подключение-то левое! Пришлось под покровом ночи собственноручно копать от дома вдоль трубы.

И тут за метр до магистрали лопата обо что-то громко звякнула… Это был обычный пятидесятилитровый бытовой газовый баллон. Уже пустой. И от него тянулся шланг, крепко-накрепко прикрепленный к трубе, идущей в дом….

Граждане, никто не желает приобрести «раритетный» баллон по дешевке, хотя бы за 3 тыс. евро?