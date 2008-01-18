«Живой пылесос» на подоконнике

В ПРИРОДЕ известно более 100 видов хлорофитума. Это мудреное название составлено из двух греческих слов: chloros – зеленый и phytos – растение.

Растут они все в тропиче­ских лесах. А в комнатных условиях прижился только один вид – хлорофитум хохлатый (Clorophytum comosum).

Но пользы от этого растения невероятно много. Оно неприхотливо, быстро растет. Хорошо себя чувствует в затемненном помещении. Его длинные изогнутые листья красиво свешиваются из горшка.

В феврале-марте появляются длинные, иногда до метра, цветоносы. Они покрываются белыми мелкими цветочками. А потом на месте каждого цветка вырастает дочерняя розетка листьев. Очаровательные зеленые «хохолки» висят на длинных «ниточках» – очень красиво и эффектно. Отделенные от материнского растения дочерние розетки быстро укореняются в любой почве. И даже в воде.

Но главная прелесть хлорофитума – его способность очищать воздух в квартире от пыли и вредных примесей. Одного большого растения достаточно для удаления всех вредных «выхлопов» газовой плиты на среднестатистической кухне. А если поставить два горшка, да в каждой комнате…

Кухонный аргумент НА КУХНЕ поставьте большой горшок или несколько с хлорофитумами на верхнюю полку. Именно туда поднимаются теплые кухонные «выхлопы». А ниспадающие «хохолки» очень оживят пейзаж. Также настоятельно рекомендуем пристроить хлорофитум в спальне недалеко от кровати.

Хлорофитум активно поглощает углекислый газ (в несколько раз больше всех других растений!) и выделяет кислород даже при плохом освещении. А при ярком освещении или досвечивании он эффективнее любого проветривания.

А кому легко… ЗАМЕЧАЛИ, что в конце рабочего дня мы находимся в угнетенном и подавленном состоянии? И это не только из-за нехватки кислорода, а в основном из-за переизбытка токсичных продуктов нашей жизнедеятельности. Да-да! Более 120 разных органических соединений выделяет человек в воздух. А если нас много? А еще компьютеры и прочая техника. Выход есть – регулярное проветривание помещения и хлорофитумы. Каждому рабочему месту по хлорофитуму!

Поливайте его обильно, зимой умеренно. Подкармливайте иногда полным удобрением для комнатных растений. Регулярно в ванной ополаскивайте прохладным душем. Не забывайте, он же еще и пыль собирает.

А еще хлорофитум регулирует влажность в помещении. Еще бы, он же из влажных тропиков. Листья увлажняют сухой воздух, а воздушные корешки деток поглощают избыток влаги.

Если у вас есть возможность зимой поставить его на прохладную лоджию (при температуре 12–14 градусов), то выделение кислорода будет просто фантастическим! Несколько растений создадут в вашей квартире тропический микроклимат. Ну просто Мадагаскар!

Кто еще в компании?

ДОБАВЬТЕ хлорофитуму правильных соседей, хотя бы по одному экземпляру. Комнатная герань прекрасно дезинфицирует воздух. Кактусы всех видов «обожают» подпитываться излучением компьютеров, телевизоров, печек СВЧ. А хвойные растения хорошо ионизируют воздух. Например, криптомерия, или араукария, о которой мы так душевно поведали в прошлом номере «АН».

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