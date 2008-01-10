Круглый год – Новый год

«Нам всегда бывает жалко «убивать» на Новый год живую елку. Поэтому мы наряжаем в детской комнате искусственную красавицу. А для праздничного мероприятия в гостиной превращаем в елку каждый год новое комнатное растение. В прошлом году нарядили фикус, в этом – «денежное дерево» (красула). Вот интересно, можно ли акклиматизировать в городской квартире какой-нибудь низкорослый хвойничек? И наряжать ежегодно».

С наступившим Новым годом,

супруги Ивашковы, Санкт-Петербург

НАМ тоже жалко рубить живые елки. И поэтому поддерживаем инициативу наших читателей в творческом подходе к украшению новогоднего дома вообще и установке концептуальной елки в частности. К сожалению, хвойные растения в городских квартирах не выживают. Но один представитель этого семейства цветоводы все же приспособили к комнатным условиям. Имя ему простое – араукария.

Нас много

Араукарии в природе встречаются в горах Южной Бразилии, в Индонезии, в Африке, в Италии, на Кавказе. В основном это большие хвойные деревья. Например, араукария чилийская – крупное дерево до 60 м высотой. Два других вида – араукария узколистная и араукария колонновидная – тоже не отличаются миниатюрностью. Их древесину местные жители используют так же, как мы применяем сосны и елки. И только один вид – араукарию разнолистную можно выращивать на подоконниках.

Араукария разнолистная (Araucaria heterophylla) – практически единственное хвойное растение, которое можно выращивать в комнатных условиях. Растет такая «елочка» медленно и только лет через двадцать сможет достичь двух метров. Красивое пирамидальное растение с шелковистой хвоей и коричневой корой. Короче, то, что надо для Нового года!

Араукария декоративна круглый год. Подберите ей место на подоконнике или недалеко от окна. И не передвигайте с места на место! Этого она не любит больше всего. И именно из-за этого может желтеть и сбрасывать иголки. А может и погибнуть.

Земляной ком не пересушивайте, но и не заливайте. Излишнего полива хвойные растения не переносят.

Араукарию пересаживайте раз в 4–5 лет в больший горшок с почвой для хвойников. Кстати, тесный горшок тормозит излишний рост растения. Удобряйте жидкими подкормками для комнатных растений.

Зимой в бетонных помещениях «елка» страдает из-за сухости воздуха. Опрыскивания хвои утомительны и малоэффективны. Лучше поставьте горшок на широкий и глубокий поддон с керамзитом, заполненным водой. Регулярно добавляйте воду.

Но как бы ни были хороши условия в вашей квартире, а на природе все же лучше. Летом вывезите «елочку» на дачу и прикопайте в саду в полутени. Такой летний отдых на свежем воздухе полезен не только нам с вами, но и всем комнатным растениям.

А в новогоднюю ночь придвиньте деревце поближе к праздничному столу, вооружитесь елочными украшениями, и вперед!

Размножаем елки

ЕСЛИ вы неопытный цветовод, то лучше купите растение в магазине. А более «продвинутым» рекомендуем попробовать размножить араукарию черенками самостоятельно. Для этого в августе нарежьте верхушечных черенков и укорените в крупнозернистом песке. Предварительно обработайте ростовыми веществами. Температура почвы должна быть высокой – 25 градусов. В январе укоренившиеся черенки рассадите по горшочкам из дерновой земли, перегноя и песка (1:1:1). В июне пересадите в большую емкость на постоянное место. А в декаб­ре, перевязав горшок ленточкой и украсив деревце игрушками, подарите молодые «елочки» друзьям.