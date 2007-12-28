//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Мышка на десерт

№ 52(86) от 26.12.2007 [«Аргументы Недели », Николай ФУРСОВ ]

Мышка на десерт

 ЧТОБЫ сделать симпатичную мышку (крыску), возьмите кусок яркой одноцветной фактурной ткани (шерсть, трикотаж, бархат, короткий искусственный мех...) размером 20х30 сантиметров. Из нее мы сделаем тельце и задние части ушей. Чтобы сувенирчик не получился скучным по цвету, возьмите дополнительный маленький лоскутик любой ткани, красиво сочетающейся с основным цветом. Из нее сделайте две лапки, хвостик и переднюю часть ушей. Придать объем тельцу помогут синтепон или вата. Глазки сделайте из маленьких выпуклых пуговок или черных бусинок.

 Сложите основную ткань пополам и, зафиксировав края булавками, нарисуйте на ней контуры выкройки (конус и круг). Вырежьте все части, не забывая о припуске на швы. Если шитье для вас в новинку, то запас сделайте не меньше 7 миллиметров.

 Сначала частыми стежками прошиваем длинную сторону конуса. Затем, не выворачивая на лицевую сторону, наметываем и пришиваем нижнюю часть – большой кружок. Оставляем маленькое отверстие и через него выворачиваем заготовку на лицевую сторону. Через это же отверстие набиваем тельце до упругого состояния.

 Затем из тонкой полоски дополнительной ткани пришиваем хвостик и зашиваем отверстие.

 «Подарим» зверю голову. Для этого в сторону шва загибаем 1/3 верхней части под углом примерно 90 градусов и сшиваем складку – голова готова.

 Разные по цвету части ушек попарно сшиваем с изнанки и через оставленное отверстие выворачиваем на лицевую сторону. Пришиваем ушки. Подбираем удачное место для глаз и пришиваем их черной ниткой.

 Из ниток сделайте усы.

 Теперь лапки. Отрежьте узкую полоску ткани, сложите вдоль, прошейте и выверните. Длина произвольная, но не очень маленькая, чтобы они могли обхватить подарок. А он может быть по нраву не только мышам, но и детям – конфета или маленькая шоколадка.

 С такой игрушкой с удовольствием поиграет ребенок. Ее можно подвесить на елку или к люстре. Либо подарить как сувенирчик коллегам и друзьям.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

Пятилетие возвращения Крыма отмечается сегодня в России. В празднествах, как может, участвует и Порошенко, смело заявляя, что сразу после выборов «без торгов и договоренностей» вернет Крым Украине. О славном юбилее - Леонид ИВАШОВ...

//В мире

Порошенко может лишиться права «варить любую кашу», заявил Пушков

Порошенко может лишиться права «варить любую кашу», заявил Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал громкое заявление президент Украины Петра Порошенко, не собирающегося «варить кашу» с Путиным в свете его последних предвыборных рейтингов.

//Политика

МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за визита Путина в Крым

МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за визита Путина в Крым

МИД России вернул МИД Украины ноту протеста, которая была направлена в связи с визитом президента РФ в Крым. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил на республиканских телеканалах с обращением к согражданам, в ходе которого объявил о своем решении покинуть президентский пост.

//В мире

Бойцы ДНР уничтожили киевских военных в ответ на удары ВСУ по пригороду Донецка

Бойцы ДНР уничтожили киевских военных в ответ на удары ВСУ по пригороду Донецка

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в результате ответного удара защитников самопровозглашенной ДНР. Соответствующую информацию огласили сегодня в армии противостоящей Киеву республики.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Латвия: запрет на ношение формы армии СССР 9 мая

Латвия: запрет на ношение формы армии СССР 9 мая

Сегодня, 19 марта, комиссия Сейма по правам человека поддержала поправки к закону «О собраниях, шествиях, пикетах», которые предусматривают запрет на ношение формы ВС СССР и нацистской Германии. Поправка гласит, что ветеранов ВОВ будут штрафовать за форму армии СССР

//В мире

Оглашен прогноз ученика Павла Глобы о «фантастических» итогах выборов на Украине

Оглашен прогноз ученика Павла Глобы о «фантастических» итогах выборов на Украине

Украинский астролог Влад Росс сделал прогноз по поводу итогов выборов президента страны, которые должны состояться 31 марта. Предсказание приведено в заметке, опубликованной на страницах отечественных СМИ.

//Наука

Россиян 21 марта ждет "воронье" полнолуние

Россиян 21 марта ждет "воронье" полнолуние

Предвещающее наступление весны полнолуние, получившее название "воронье", наступит 21 марта. Об этом во вторник, 19 марта, сообщили россиянам специалисты из Московского планетария.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Криминал

Из галереи в центре Москвы украдены пять полотен

Из галереи в центре Москвы украдены пять полотен

В частной художественной галерее в центре Москвы произошла кража, по данному факту проводится проверка. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе столичного главка МВД.

//Новости СМИ2

//Армия

Путин назвал лучший военный самолет в мире

Путин назвал лучший военный самолет в мире

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, какой российский самолет считает лучшим военным самолетом в мире. Об этом он сообщил на встрече с победителями конкурса "Лидеры России".

//Происшествия

Самолет с 50 пассажирами на борту загорелся в аэропорту Тегерана

Самолет с 50 пассажирами на борту загорелся в аэропорту Тегерана

Пассажирский самолет загорелся в тегеранском аэропорту Мехрабад. На борту воздушного судна находилось около 100 пассажиров. Об этом во вторник, 19 марта, сообщило агентство Reuters.

//Политика

Губернатор Мурманской области подала заявление об отставке

Губернатор Мурманской области подала заявление об отставке

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, сообщает интернет-портал РБК. По словам источника канала, Ковтун написала заявление об уходе еще вчера вечером.

//Политика

Америка ввела санкции против золотодобывающей компании Венесуэлы

Америка ввела санкции против золотодобывающей компании Венесуэлы

В список американских санкций попала венесуэльская золотодобывающая компания Minerven и ее директор Адриан Антонио Пердомо Мата. Об этом во вторник сообщило министерство финансов США.

//Шоу-бизнес

Звёзды любят плагиат: Киркоров, Пугачева, Крид… и Виктор Цой в своё время

Звёзды любят плагиат: Киркоров, Пугачева, Крид… и Виктор Цой в своё время

Почти каждую звезду нашего необъятного шоу-бизнеса можно обвинить в плагиате. Просто кого-то поймали, как говорится, с поличным, а кого-то – нет. Нот в музыке всего семь, как же тут не повториться? Вот и император поп-музыки не устоял и оказался в центре очередного скандала.

//Шоу-бизнес

Ксения Собчак обругала Майкла Джексона и его родителей

Ксения Собчак обругала Майкла Джексона и его родителей

Телеведущая Ксения Собчак поделилась эмоциями от просмотра фильма "Покидая Неверленд". По ее признанию, смысл песни "We are the world, we are the children" для нее теперь будет носить иное значение.

//Новости партнеров

//Экономика

Министерство финансов анонсировало сокращения госслужащих в России

Министерство финансов анонсировало сокращения госслужащих в России

В следующем году власти начнут масштабную реформу государственной службы. Об этом во вторник рассказала первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, выступая на коллегии казначейства.

//Политика

Губернатор Челябинской области ушел в отставку

Губернатор Челябинской области ушел в отставку

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку главы Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

//В мире

"Канадский гусь" на Западе стал причиной скандальной моды на мех койота

"Канадский гусь" на Западе стал причиной скандальной моды на мех койота

Новый тренд моды на изделия из шкуры койота вызвал ожесточенные споры на Западе. Модные аукционы заполнены шубами из меха этого животного. Британская Guardian задалась вопросом, этично ли это

//Общество

Интимные тандемы по зачатию детей

Интимные тандемы по зачатию детей

Как говорится, деньги лишними не бывают, особенно, если достаются довольно простым путем. А если к способу заработка присовокупить еще и получение удовольствия, то кто же от них откажется?

//Общество

Симоньян и Кеосаян ждут ребенка

Симоньян и Кеосаян ждут ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила резкое снижение своей активности в "политических социальных сетях". Комментарий супруга Тиграна Кеосаяна разместила в своем Instagram.

//Наука

Лауреатом крупнейшей математической премии впервые стала женщина

Лауреатом крупнейшей математической премии впервые стала женщина

Абелевскую премию присудили профессору Карен Уленбек за "достижения в области геометрических дифференциальных уравнений с частными производными, калибровочной теории и интегрируемых систем".

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Оглашен прогноз ученика Павла Глобы о «фантастических» итогах выборов на Украине
2

В России нашли дом, который можно купить на зарплату
3

Выборы на Украине выиграет самый богатый кандидат, считают в Белоруссии
4

"Он никому не нужен", коллеги и бывшие друзья проигнорировали похороны Игоря Малашенко
5

СК РФ проводит обыски у производителя кваса «Никола»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры