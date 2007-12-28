Мышка на десерт

ЧТОБЫ сделать симпатичную мышку (крыску), возьмите кусок яркой одноцветной фактурной ткани (шерсть, трикотаж, бархат, короткий искусственный мех...) размером 20х30 сантиметров. Из нее мы сделаем тельце и задние части ушей. Чтобы сувенирчик не получился скучным по цвету, возьмите дополнительный маленький лоскутик любой ткани, красиво сочетающейся с основным цветом. Из нее сделайте две лапки, хвостик и переднюю часть ушей. Придать объем тельцу помогут синтепон или вата. Глазки сделайте из маленьких выпуклых пуговок или черных бусинок.

Сложите основную ткань пополам и, зафиксировав края булавками, нарисуйте на ней контуры выкройки (конус и круг). Вырежьте все части, не забывая о припуске на швы. Если шитье для вас в новинку, то запас сделайте не меньше 7 миллиметров.

Сначала частыми стежками прошиваем длинную сторону конуса. Затем, не выворачивая на лицевую сторону, наметываем и пришиваем нижнюю часть – большой кружок. Оставляем маленькое отверстие и через него выворачиваем заготовку на лицевую сторону. Через это же отверстие набиваем тельце до упругого состояния.

Затем из тонкой полоски дополнительной ткани пришиваем хвостик и зашиваем отверстие.

«Подарим» зверю голову. Для этого в сторону шва загибаем 1/3 верхней части под углом примерно 90 градусов и сшиваем складку – голова готова.

Разные по цвету части ушек попарно сшиваем с изнанки и через оставленное отверстие выворачиваем на лицевую сторону. Пришиваем ушки. Подбираем удачное место для глаз и пришиваем их черной ниткой.

Из ниток сделайте усы.

Теперь лапки. Отрежьте узкую полоску ткани, сложите вдоль, прошейте и выверните. Длина произвольная, но не очень маленькая, чтобы они могли обхватить подарок. А он может быть по нраву не только мышам, но и детям – конфета или маленькая шоколадка.

С такой игрушкой с удовольствием поиграет ребенок. Ее можно подвесить на елку или к люстре. Либо подарить как сувенирчик коллегам и друзьям.