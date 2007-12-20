«Где-то читала, что ананас можно укоренить «хвостиком». Расскажите об этом»

Мария Васильевна Чернобокова, Пермь

К НОВОГОДНЕМУ шампанскому, как правило, покупают и ананас. И это правильно! Сей экзотический фрукт имеет очень полезные свойства. Мало того, что в нем в значительных количествах присутст­вуют витамины А и С. Так в нем еще содержится фермент бромелин, или сейчас чаще говорят бромелайн (от латинского названия семейства, к которому относится ананас, – бромелиевые). Он не только улучшает пищеварение, но и сжигает жир. Так что если хотите похудеть – налегайте на ананасы.

Как показали исследования, бромелайн обладает еще одним ценным свойством – при травмах он уменьшает отеки и ускоряет исчезновение синяков. На Западе бромелайн даже выпускается в таблетках. Только при травмах его пьют не во время еды (а то он весь израсходуется на переваривание), а между приемами пищи.

Нередко пишут о выращивании ананаса на окошке из «султанчика». Это, оказывается, очень увлекательное занятие.

При выращивании не сажайте сразу срезанный султанчик в воду или песок, он может загнить. Положите его на 1–2 суток, чтобы подсохло место среза. После этого посадите в почву и поставьте на подоконник так, чтобы на него не падал прямой солнечный свет.

Укоренять ананасик можно в песке, перлите, воде. Растение нужно не только поливать, но и опрыскивать водой, все-таки гость прибыл из тропиков. И пусть растут и плодоносят на ваших окнах ананасы.

Елена МАЛАНКИНА,

доктор сельхоз. наук