Налейте домовому

ДЕЛО было в дачном поселке под Томском в 1977 г., накануне Рождества. Совсем молодые еще были. Большой дружной семейной компанией поехали к приятлю Григорию в гости. Новую дачу с баней обмывать. Накололи дров, покидали снег, погуляли, попарились – хорошо….

После баньки сели за стол. Потекли разговоры, музыка, то да се, стопочка одна, затем вторая…. Дошла очередь до всяких небылиц и рождественских историй. Вот тут Гришкина жена и говорит:

– Мы здесь пьем, едим, закусываем, а про домовенка-то нашего забыли! Он в бане один-одинешенек скучает, голодный.

– Давай я ему отнесу, – говорит Григорий вставая.

– Пусть Степа с Мишей отнесут, а то ты ему надоел уже.

И начала накладывать на тарелку закуску, приговаривая: «Домовенок хороший, добрый. Он у нас любит холодец, колбаску копченую, огурчик…» Положила все это на тарелку и стопочку водочки налила. Подает нам со Степаном и велит поставить обязательно на полок в парилке, ему так удобнее.

Степан взял рюмку, я – тарелку, и пошли к бане. Заходим, а внутри свеча горит, таинственно так, сказочно. Справа полок, а на нем стоит прозаический тазик алюминиевый. Ну, поставили угощение и пошли к дверям.

Вдруг слышим стук тазика, обернулись и видим... – тазик стукнулся о стенку, приподнялся и, повиснув в воздухе, «поплыл», вернее, полетел, к тарелке с рюмкой. Подлетел, остановился и начал качаться. Мы онемели от удивления и страха. Вдруг свеча погасла, стало темно, и тазик загремел вниз к нашим ногам.

Мы бросились к двери, сшибая друг друга. Выскочили на улицу и, теряя тапки, галопом понеслись к дому. Остановил нас хохот жен на крыльце и Гришкино «ржание» из бани.

Оказалось все очень просто. К «волшебному» тазику была привязана обыкновенная леска, продетая через загнутый гвоздь в потолке. А Григорий манипулировал тазиком и нами, сидя за бочкой с водой. Надо же было так разыграть!

С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым всех читателей и редакцию «Аргументов неделi»!