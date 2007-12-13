Вспомни зимой математику

«У нас участок расположен на довольно крутом склоне оврага. Очень красиво, но ходить неудобно. Хотим построить в следующем сезоне садовые лестницы. Как правильно это сделать? Наверное, нужно как-то просчитать конструкцию ступенек?»

Заранее спасибо, супруги Зверевы, Дмитров

ЕСЛИ мы задумали по­строить лестницы на участке, подойти к этому мероприятию надо со всей ответственностью. Результаты нашего труда будут всегда на виду. Сделав все грамотно и правильно, мы украсим участок, сделаем его оригинальным и необычным. Садовые лестницы сразу акцентируют внимание на себе и становятся центральным композиционным элементом всего участка. А можем все испортить до неузнаваемости. И переделывать потом будет очень непросто.

Итак, сначала поговорим о правильном расчете конструкции лестниц. Сумма двойной высоты подступенка и ширины проступи равна средней длине шага человека (2h+b=0,58–0,65 м).

Садовые лестницы должны быть более пологими, чем в жилых помещениях. Высота ступеней (высота подступенка) – не более 10–12 сантиметров. Ступеньку желательно сделать глубиной (ширина проступи) 38–40 см., т.е. не слишком глубокую. Иначе придется широко шагать.

А вот ширина (a) лестницы соотносится с шириной дорожек. Но не забывайте: широкая лестница всегда красивее смотрится, чем узенькая. Гуляющему дачнику комфортно ходить по ступенькам шире 60 сантиметров. А двое беседующих уместятся на 120 сантиметрах.

Мы с вами живем не в жарких бесснежных странах. Поэтому ступеньки должны иметь ребристую поверхность, чтобы зимой не поскользнуться. А еще надо обязательно устраивать поперечный уклон 1,7–2% от глубины проступи. Это чтоб вода после дождя стекала.

Если уклон на участке большой, то ширина проступи может быть менее 35 сантиметров. Но тогда обязательно надо сделать перила.

И еще, старайтесь не делать длинных лестниц с большим количеством ступеней. Максимум через каждые 1,5 метра устраивайте площадки. Одна-две ступеньки – тоже плохо. Их легко не заметить.

И последнее, высота подступенка и ширина проступи должны быть одинаковыми для всех ступенек! Иначе вы не сможете пройти по лестнице, не спотыкаясь.

Материальный аргумент

МАГАЗИНЫ стройматериалов предлагают огромный ассортимент материалов для лестниц и дорожек. Чтобы наверняка не ошибиться, выбирайте материал «в тон» дому.

К кирпичному классическому коттеджу подойдут лестницы из клинкерного кирпича.

Деревянный дом или сруб захочется окружить деревянными лестницами или использовать спилы бревен.

Ну а в романтическом или природном саду уместен колотый камень или брусчатка.