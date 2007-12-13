А у вас живут инопланетяне?
Такой загадочный антуриум
№ 50(84) от 12.12.2007 [«Аргументы Недели », Николай ФУРСОВ ]
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ антуриумы (Anthurium) родились вовсе не на другой планете, а на нашей, в тропиках Южной Америки. Все виды (а их более 500) относятся к семейству ароидных. Их мелкие цветочки образуют небольшой початок-хвостик. А окружен этот хвостик роскошным глянцевым покрывалом – листом-прицветником. Вот такое чудо нашей природы!
В комнатном цветоводстве наиболее популярен антуриум Шерцера (scherzerianum). Покрывало у него небольшое, зато початок причудливо закручен в спираль.
Роскошными опушенными листьями с серебряными прожилками удивляет цветоводов антуриум хрустальный (crystallinum). Но за свою красоту он требует к себе особого отношения. Его лучше выращивать в зимних садах или оранжереях.
На обычных подоконниках лучше всего прижились антуриумы Андре (andreanum). Сегодня на радость любителям выведено множество сортов и гибридов. Покрывала достигают 30 см в диаметре! А расцветки просто неземные – белые, зеленые, розовые, красные, вишневые, коричневые.
Как все выходцы из тропиков, антуриумы любят влагу и тепло (18–27 градусов). Не терпят сквозняков и холодной воды. Поставьте горшок в кашпо, заполненное керамзитом, и поливайте, не допуская пересыхания.
Регулярно опрыскивайте листья, но не покрывала, иначе они покроются бурыми пятнами.
Растения не выносят пыли, почаще протирайте листья влажной губкой.
Оберегайте его от прямых солнечных лучей, не ставьте близко к батарее. Вот, пожалуй, и все секреты.
Уход за домашними «инопланетянами», оказывается, не такой уж сложный. А цветут мои антуриумы круглый год.
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ПЕРЕСАЖИВАТЬ антуриумы желательно раз в два-три года. Почва должна быть рыхлая. Состав: крупный торф (3 части), рубленый мох (1 часть), сосновые иголки (1 часть). Добавьте немножко мелких гнилушек и горстку березовых угольков. Такой состав почвы из российских компонентов полностью устраивает это тропическое растение.
При пересадке можете поделить растение. Но аккуратно. Корни у него очень хрупкие. Расположите их неглубоко, присыпьте почвой. Прижмите и полейте.
Мнительным и нервным
КАК и все другие растения, антуриум может благотворно повлиять на своего «хозяина». Очень полезно завести «инопланетянку» людям мнительным, подозрительным и нервным. Если вы трепетно прислушиваетесь к интонациям начальства и бдительно вглядываетесь в лица сослуживцев – антуриум вам просто необходим! Он поможет не принимать все слишком близко к сердцу. Депрессии не место в наших рядах!
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