А у вас живут инопланетяне?

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ антуриумы (Anthurium) родились вовсе не на другой планете, а на нашей, в тропиках Южной Америки. Все виды (а их более 500) относятся к семейству ароидных. Их мелкие цветоч­ки образуют небольшой початок-хвостик. А окружен этот хвостик роскошным глянцевым покрывалом – листом-прицветником. Вот такое чудо нашей природы!

В комнатном цветоводстве наиболее популярен антуриум Шерцера (scherzerianum). Покрывало у него небольшое, зато початок причудливо закручен в спираль.

Роскошными опушенными листьями с серебряными прожилками удивляет цветоводов антуриум хрустальный (crystallinum). Но за свою красоту он требует к себе особого отношения. Его лучше выращивать в зимних садах или оранжереях.

На обычных подоконниках лучше всего прижились антуриумы Андре (andreanum). Сегодня на радость любителям выведено множество сортов и гибридов. Покрывала достигают 30 см в диаметре! А расцветки просто неземные – белые, зеленые, розовые, красные, вишневые, коричневые.

Как все выходцы из тропиков, антуриумы любят влагу и тепло (18–27 градусов). Не терпят сквозняков и холодной воды. Поставьте горшок в кашпо, заполненное керамзитом, и поливайте, не допуская пересыхания.

Регулярно опрыскивайте листья, но не покрывала, иначе они по­кроются бурыми пят­нами.

Растения не выносят пыли, почаще протирайте листья влажной губкой.

Оберегайте его от прямых солнечных лучей, не ставьте близко к батарее. Вот, пожалуй, и все секреты.

Уход за домашними «инопланетянами», оказывается, не такой уж сложный. А цветут мои антуриумы круглый год.

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ПЕРЕСАЖИВАТЬ антуриумы желательно раз в два-три года. Почва должна быть рыхлая. Состав: крупный торф (3 части), рубленый мох (1 часть), сосновые иголки (1 часть). Добавьте немножко мелких гнилушек и горстку березовых угольков. Такой состав почвы из российских компонентов полностью устраивает это тропическое растение.

При пересадке можете поделить растение. Но аккуратно. Корни у него очень хрупкие. Расположите их неглубоко, присыпьте почвой. Прижмите и полейте.

Мнительным и нервным

КАК и все другие растения, антуриум может благотворно повлиять на своего «хозяина». Очень полезно завести «инопланетянку» людям мнительным, подозрительным и нервным. Если вы трепетно прислушиваетесь к интонациям начальства и бдительно вглядываетесь в лица сослуживцев – антуриум вам просто необходим! Он поможет не принимать все слишком близко к сердцу. Депрессии не место в наших рядах!