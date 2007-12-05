Готовь сани летом

ВО-ПЕРВЫХ, покупая семена, обращайте внимание на срок годности. О такой элементарной характеристике товара очень часто забывают, «заблудившись» в названиях.

Во-вторых, обращайте внимание на количество штук в пакетике. Начинающим огородникам не советуем покупать по пять семян дорогих элитных сортов в пакетике.

В-третьих, внимательно прочитайте название сорта или гибрида. Поинтересуйтесь характеристиками данного сорта. Обращайте внимание не на запредельную урожайность, а на устойчивость к болезням и вредителям.

В-четвертых, не «западайте» на красивую этикетку. Этот фактор в такой продукции совсем не главный.

В-пятых, закажите семена по почте. Такую услугу предоставляют покупателям только крупные проверенные фирмы. А это уже гарантия успеха.

И наконец, не покупайте семена у случайных людей. Особенно на улице в сильный мороз. Семена, многократно замороженные днем на улице и оттаявшие ночью в помещении, наверняка потеряют до 70% всхожести.

Любителям редкостей

ДЛЯ приобретения семян разных редких растений и экзотических сортов опытные садоводы обращаются друг к другу. И это правильно. Достижения некоторых энтузиастов иногда поражают воображение неискушенных. А вот любителям-дачникам, приезжающим отдохнуть в выходные, – совет другой. Для получения гарантированного урожая по принципу «всего по чуть-чуть» – обращайтесь за семенами в солидную контору.