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Цезарь из курятника

Котенок, воспитанный курами, научился летать, а наседки вдруг замяукали

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Юрате КАРАЛЮТЕ ]

Цезарь из курятника

ИНТЕРЕСНА история кота Цезаря – вальяжного, серебристо-снежного красавца с огромной головой и пронзительными глазами. Цезарем он стал с тех пор, как из деревенского курятника попал в благородный дом. А до переезда в эти хоромы его и звали-то просто – Цып-цып

Никто и не догадывался, обладателем каких талантов является серебристый Цезарь.

Оказывается, будучи подброшенным в курятник, он живо перекопировал поведение несушек. И так же лихо, как пеструшки, начал «перелетать» с перекладины на перекладину, отчаянно мяукая. Попытался изобразить даже хлопанье крыльями, да только таковых у себя за спиной не обнаружил. Курам, по всей видимости, это «музыкальное сопровождение» котенка понравилось, и они начали дуэтом, а то и квартетом исполнять: «мяу-мяу, кудах-тах-тах»… Правда, как только на пороге появлялся грозный петух, куры тут же замолкали.

А потом смышленого котенка отдали, так сказать, в хорошие руки. И Цып-цып сразу превратился в гордого Цезаря. Получил индивидуальную миску и куриные шейки в неограниченном количестве. А самое главное – любовь и обожание хозяина: кто ж еще может понять настоящего мужчину, как не настоящий мужчина?

В доме жил еще и пес – старенький американский кокер-спаниель по кличке Бриз. Он уже страдал потерей памяти, и его старались одного на прогулки не выпускать. Но тут выяснилось, что Цезарь – отличный компаньон. И прекрасно справляется с функциями поводыря. Он-то и начал ходить с Бризом на улицу. Если вдруг эта парочка скрывалась из виду, хозяину нужно было только тихонько позвать: «Цезарь»… И «летающий» кот тут же взмывал над сугробом или кучей прошлогодней листвы: мы тут, хозяин, не волнуйся. При этом он даже слегка притявкивал!

Вот так – с кем поведешься, от того и наберешься…

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