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Я сторожа узнаю по походке

Истребители мышей на садовом участке

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Николай ФУРСОВ ]

Я сторожа узнаю по походке

НО ЕСТЬ дачные расхитители, от которых никак не спасешь свое имущество. Это – мыши и крысы. Одолеть их сложно. Предприимчивые граждане иногда придумывают самые невероятные методы борьбы с хвостатой нечистью. Результаты – не радуют. Но, бывает, повезет, и кто-то неведомый переловит и распугает всех мышей. Кто же?

Эти «неведомые» для дачников – хорошие сторожа. Днем их не увидишь и не услышишь – лишь следы в саду и вокруг дома. В помещении чистота и порядок – ни мышиных, ни крысиных следов. Запасы овощей, фруктов, сахар и крупы в целости и сохранности, мебель и одежда не тронуты...

У этих замечательных сторожей есть имена – ласка, горностай, хорек, куница. Едят они почти исключительно мышей. Один хорек средней упитанности за месяц съедает 250–300 взрослых мышек. А ласке не лень раскопать нору и полакомиться мышатами. Из всей компании лишь куница не брезгует насекомыми и падалью. Причем все это готова закусить медом, ягодами и сухофруктами.

Куницы, хорьки, даже горностаи стали не такими уж редкими в настоящее время.

В шумный летний период эти хищные зверьки стараются не поселяться в наших жилищах – громкая музыка, дет­ские вопли, вонь автомобилей пугают их. А вот поближе к зиме, когда беспокойные городские жители разъезжаются, зверьки охотно селятся в наших владениях.

Расставляя мышеловки и крысоловки, не используйте в качестве приманки мясные и рыбные продукты, а также сыр, растительные и животные масла. Берегите сторожей!

Если хотите знать, кто на вашей даче помогает наводить порядок, то присмотритесь к следам на снегу и возможно сможете узнать «сторожа» по походке.

Далеко не всем дачникам повезло со «сторожами». А традиционные испытанные методы борьбы с мышами – всегда с нами.

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