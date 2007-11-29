//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Сладкая жизнь

Невзрачная стевия – прима сахарного семейства

№ 48(82) от 28.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Сладкая жизнь

РОДОМ растение (Stevia rebaudiana) из Бразилии и Парагвая. А по-русски она называется медовая трава. Внешне растение напоминает кустик мяты. Листочки мелкие, цветки невзрачные. А вот вкус… Достаточно добавить в чайник несколько листиков – и чай получится на удивление сладким. Аборигены использовали медовую траву (кстати, такое название придумали индейцы) как подсластитель.

В цивилизованном мире первыми распробовали стевию японцы. Потом китайцы, корейцы. Европейцы всерьез обратили на нее внимание только в середине прошлого века. И мы не отставали. В бывшем СССР в 1985 г. даже заложили опытный участок стевии на Украине.
Чем же так хороша медовая трава? Исследования показали, что в стевии практически нет углеводов. А избыток последних крайне вреден. Вкус травки обусловлен комплексом сладких низкокалорийных веществ (гликозидами), объединенных общим названием – стевиозид. Она слаще сахара в 200–300 раз! А один килограмм свежих листьев заменяет по сладости 20 кг сахара!

Материальный аргумент

ЧИСТЫЙ кристаллический стевиозид стоит недешево. Килограмм порошка, произведенный в Европе, – не менее 100 долларов. Но его и требуется намного меньше. К тому же речь еще идет о пользе и безвредности!

Сегодня более 40% подсластителей в Японии производятся из стевии. Значит, выгодно. Японцы считать умеют.

Стевиозид – просто спасение для диабетиков, для больных с нарушенным обменов веществ. И для всех любителей сладкого. Так почему же мы до сих пор не выращиваем стевию по­всеместно? Ответ прост – как все тропические растения, она не выживает при температуре ниже 8 градусов. Корни гибнут уже при нулевой температуре. По­этому попытки ввести стевию в культуру и заменить ею сахарную свеклу оказались неудачными. Даже в южных областях России.

Но как однолетнее растение ее вполне можно выращивать. Любознательные садоводы-любители с энтузиазмом осваивают новую культуру. Выращивать ее можно и в саду, и на подоконнике. Оптимальная температура для роста – 22–24 градуса. К почвам – нетребовательна. Но на сухом воздухе растет плохо. Оптимальная влажность – 70–85%.

Посейте семена в горшочек и поставьте на южное окно. Поливайте, опрыскивайте. Срезайте побеги на высоте 20–30 сантиметров. Стевия начнет куститься и расти быстрее. А листья заваривайте в чай или сварите из них сироп.

Сладость – своими руками!

ДЛЯ приготовления сиропа из медовой травы в домашних условиях подсушенные зеленые листья и побеги залейте водой и кипятите 40 минут. Потом полученный экстракт процедите и продолжайте упаривать жидкость на медленном огне. Процесс завершен, если капелька сиропа не растекается на блюдце. Добавляйте по нескольку капель в чай, в кулинарные блюда.

Ближе к лету начните укоренять черенки. Потом высадите их в открытый грунт или в теплицу. Горшок с маточным растением тоже прикопайте в саду. И собирайте все лето урожай «сахара».

Станислав ИВАНОВ,
кандидат сельскохо­зяйственных наук

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

В Москве могут увековечить имя Началовой – Госдума не против

В Москве могут увековечить имя Началовой – Госдума не против

Депутат Евгений Герасимов прокомментировал слухи о том, что умершая на 39 году жизни певица Юлия Началова может получить собственную памятную табличку в столице.

//Политика

В Совфеде рассказали, какую цену готова платить Европа за любовь Америки

В Совфеде рассказали, какую цену готова платить Европа за любовь Америки

Константин Косачев заявил, что попытки угодить Соединённым Штатам принижая при этом Россию в итоге пойдёт не на пользу Германии. Такую мысль он высказал после того, как стало известно о словах немецкого политика о «Северном потоке - 2».

//Политика

Украинцы поверили в обещания Порошенко? Рейтинг президента продолжает расти

Украинцы поверили в обещания Порошенко? Рейтинг президента продолжает расти

Президент Украины Пётр Порошенко успешно набирает обороты в предвыборной гонке. Совсем недавно он подвинул Юлию Тимошенко на третье место в рейтинге, а теперь сокращает разрыв с Владимиром Зеленским.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Армия

Постоянные войны разоряют США

Постоянные войны разоряют США

Издание CounterPunch заявило, что постоянное участие в военных конфликтах, огромные расходы на вооружение и коррупция в высших органах власти в скором времени приведёт Соединённые Штаты к разорению.

//Политика

Украинцы освистали Порошенко

Украинцы освистали Порошенко

Жители Украины, пришедшие на агитационную встречу с Петром Порошенко, освистали президента. Некоторые из собравшихся в Киеве на Михайловской площади показали крайне негативное отношение к лидеру страны.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

Стала известна дата похорон Юлии Началовой

Стала известна дата похорон Юлии Началовой

Появилась информация о том, где и когда будет похоронена певица Юлия Началова, умершая в субботу, 16 марта. Информацию предоставили в мэрии города Москвы.

//Шоу-бизнес

Из-за травмы Полину Гагарину пришлось уносить со сцены

Из-за травмы Полину Гагарину пришлось уносить со сцены

Полина Гагарина продолжает участие в китайском шоу «Singer» несмотря ни на что. Последнее выступление российской певицы прошло лишь благодаря лекарствам и обезболивающим, потому что артистка получила серьёзную травму спины.

//Шоу-бизнес

Проклятье "Последнего героя". Юлия Началова разделила судьбу Жанны Фриске и Децла

Проклятье "Последнего героя". Юлия Началова разделила судьбу Жанны Фриске и Децла

О проклятии шоу "Последний герой" ходит немало слухов. В разное время в шоу участвовали Крис Кельми, Децл, Жанна Фриске, Вера Глаголева, а ведущим был Сергей Бодров и Юлия Началова. Всех их уже нет в живых.

//Общество

В Британии назвали главного союзника всех террористов

В Британии назвали главного союзника всех террористов

Технологии стали главным союзником современных террористов. Об этом написала британская газета The Guardian.

//Новости партнеров

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Общество

Юлия Началова будет покоиться на Троекуровском кладбище

Юлия Началова будет покоиться на Троекуровском кладбище

Директор ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой Оксана Мостовлюк заявила, что звезду похоронят 21 марта, а не 19, как сообщалось ранее. Об этом пишет Агентство городской новостей "Москва".

//Новости СМИ2

//Общество

Стало известно, кто в мире чаще всех катается

Стало известно, кто в мире чаще всех катается

Почти полтора миллиарда поездок туристов насчитали в 2018 году. Таковы данные исследования крупной международной консалтинговой фирмы. Данные цитирует "Коммерсантъ".

//Шоу-бизнес

Орбакайте устроила веселый фотосет с дочкой

Орбакайте устроила веселый фотосет с дочкой

Певица Кристина Орбакайте поделилась со своими поклонниками снимками семилетней дочери. На фотографиях, опубликованных в Instagram, девушки демонстрируют, как проводят весенние каникулы.

//Политика

ЕС снова отказывается признавать итоги референдума в Крыму

ЕС снова отказывается признавать итоги референдума в Крыму

Евросоюз распространил заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини в связи с 5-летием референдума в Крыму, в котором подтверждается приверженность ЕС политике непризнания его итогов.

//Политика

В Польше попросили Трампа помочь взыскать репарации с России

В Польше попросили Трампа помочь взыскать репарации с России

В Польше активисты обратились к главе Вашингтона Дональду Трампу с просьбой получить репарации по итогам Второй мировой войны от Российской Федерации и Федеративной Республики Германия.

//Происшествия

В Петербурге двое мужчин и девочка провалились под лед

В Петербурге двое мужчин и девочка провалились под лед

Три человека провалились под лед во время прогулки по реке Ижора в городе Колпино, один из них утонул. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

//Общество

Дружба между мужчиной и женщиной: не миф, а реальность

Дружба между мужчиной и женщиной: не миф, а реальность

Учёные заявили, что дружба между мужчиной и женщиной всё-таки существует! При этом они выделили несколько условий, при соблюдении которых дружеский союз может состояться.

//Новости партнеров

//Общество

Тяжёлая музыка не влияет на склонность к насилию

Тяжёлая музыка не влияет на склонность к насилию

Австралийские психологи в ходе эксперимента доказали, что любители тяжёлой музыки не склонны к насилию. Исследования доказали, что фанаты рока реагируют на сцены насилия так же, как и те, кто предпочитает более спокойное исполнение.

//В мире

В США поймали убийцу главы мафиозного клана Гамбино

В США поймали убийцу главы мафиозного клана Гамбино

Убийца крестного отца клана Гамбино задержан. Об этом сообщил официальный представитель полиции Нью-Йорка Дэрмот Ши. Его задержали, можно сказать, по горячим следам. Франческо Кали, глава клана Гамбино, был убит в четверг возле собственного дома в Стейтен-Айленде

//Шоу-бизнес

Кадышева получила в подарок от мужа машину за 15 миллионов

Кадышева получила в подарок от мужа машину за 15 миллионов

Супруг Надежды Кадышевой решил порадовать свою супругу и купил для неё подарок. Для любимой жены композитор Александр Костюк приобрёл автомобиль за 15 миллионов рублей.

//Футбол

Насмешка Погребняка над темнокожим футболистом может обернуться дисквалификацией

Насмешка Погребняка над темнокожим футболистом может обернуться дисквалификацией

Футболист Павел Погребняк посмеялся над тем, что за сборную России пригласили играть темнокожего спортсмена. Теперь нападающий «Урала» может ответить за свои слова посредством дисквалификации.

//Общество

Эксперт: Чего ждать от цен на хлеб?

Эксперт: Чего ждать от цен на хлеб?

Гильдия пекарей сообщила о том, что возможно поднимется стоимость хлебобулочных изделий, пишет Газета.ру. Также говорится, что увеличение стоимости не связано с изменением цен на транспортные услуги и упаковку.

//Хайтек

В Белоруссии сделали смесь Порше и Запорожца из анекдота

В Белоруссии сделали смесь Порше и Запорожца из анекдота

Житель Белоруссии собрал кабриолет одновременно на базе ЗАЗ и Porshe Boxter. Назвать его «Запоршивцем» язык не поворачивается. Именно такое название предполагалось в ответе анекдота-загадки: что получится если скрестить Порше и Запорожец.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры