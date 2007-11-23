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Огородному межсезонью – нет, дачной пицце – да!

№ 47(81) от 21.11.2007 [«Аргументы Недели », Николай ФУРСОВ, фото автора ]

Огородному межсезонью – нет, дачной пицце – да!

НЫНЧЕ пицца – один из гастрономических символов Италии. А во всем мире она популярна, потому что проста в приготовлении. Многие долгосохраняющиеся ингредиенты для пиццы всегда есть под рукой у хорошей хозяйки, а вот свежая зелень и помидоры…

В период «огородного межсезонья» тоскующие по дачной жизни горожане легко могут вырастить зелень и помидоры для пиццы на подоконнике. Сначала купите нужные семена. Кстати, уже пора запасаться посевным материалом для следующего сезона. Сейчас пока еще большой выбор сортов.

Низкорослые (высотой всего 20–25 см) мелкоплодные томаты замечательно растут и плодоносят в 1,5-литровых горшочках.

Укроп не очень любит домашние условия – маловато ему света и сухо. Поэтому не дает хорошего урожая, образуя всего несколько листиков. Вот и не надо жалеть его молодости. Выдернули из земли с корешками и вновь посеяли семена.

Купите несколько корней петрушки и посадите их в высокий горшочек. Внезапно поникшие листья отрастающей зелени говорят о нехватке влаги. Полив должен быть регулярным, умеренным.

Посадите в другой горшок корневой сельдерей. Не «утопите» его слишком глубоко, иначе загниет. Основание розетки всегда должно быть на несколько миллиметров выше уровня почвы. Корневой сельдерей очень хорошо и долго (полгода) будет расти даже в банке с водой. Но с клубня необходимо удалить больные, поломанные и слишком длинные корешки. А также один раз в 2–3 недели подкармливать и добавлять еженедельно по 1 таблетке активированного угля. Поддерживайте уровень воды не больше 1/3 высоты клубня, иначе он может погибнуть.

Свежие нежные чесночные перья отрастают быстро. Посадите зубчики озимого чеснока в отдельные горшки или вместе с петрушкой.  

Двойная польза

ПЕРЬЯ чеснока можно вырастить другим способом – к крупным комнатным растениям подсадить зубчики, полностью утопив их в грунте. Польза от этого двойная. Чеснок заодно продезинфицирует почву комнатных растений.

Конечно, король итальянских зеленных культур – базилик. Культура довольно сложная для выращивания на подоконнике, но если ее досвечивать и не допускать холодных зимних сквозняков, то и она через 1,5–2 месяца начнет давать хороший урожай. Срезая для пиццы боковые веточки, стволик оставляем. И на нем будут образовываться все новые и новые нежные побеги.

Итак, в любое время дня и даже ночи виртуальная мечта об Италии станет объективной реальностью, данной нам в ощущениях.

Пицца дачная – простая и удачная

ПРИНЦИП приготовления дрожжевого теста для большинства пицц достаточно прост. На 500 г муки возьмите стакан воды, 2–3 ст. л. молока, 30 г дрожжей, 1–1,5 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли и 2–3 ст. л. оливкового масла.

В теплую воду добавить молоко и масло, развести в них сахар и соль, потом  дрожжи. Муку высыпать постепенно, помешивая. Затем всю массу тщательно вымесить в течение 10 мин. до однородной консистенции. Поставить тесто в теплое место на 1,5–2 часа. Затем опять вымесить до появления пузырей. Разложить на 2 сковороды, делая небольшие бортики по краям. Смазать маслом.

Теперь раскладываем тонко нарезанные кружочки томатов, посыпаем мелко нарезанную зелень и натертый на крупной терке сыр. Сверху раскладываем отварные или жаренные с луком грибы, небольшими кубиками нарезанные готовые мясопродукты (колбаса, сосиски, ветчина или окорок, мясо птицы и т.п.). Вновь посыпаем рубленой зеленью и сыром, а поверхность сдабриваем маслом. Даем тесту подойти 20–30 минут. Выпекаем в предварительно нагретой до 190 градусов духовке 20–25 минут. Вот и все...

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