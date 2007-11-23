Откуда берутся бабки

ДЕНЬ на даче прошел не зря! Грибов, в основном белых, набрали пять корзин. Часть отварили, кое-что заморозили, остальные сушить приготовили. К вечеру затопил я баньку – попариться на здоровье после грибной охоты, ну и грибочки посушить.

Стемнело. Выхожу на крыльцо дома, иду в баню дров подбросить, возвращаюсь, а на ступеньках сидит… какая-то бабуля лет восьмидесяти. И плачет. А из рук два пластиковых ведра с грибами не выпускает. Чудны дела твои, Господи! Откуда же она взялась-то на нашем огороженном и запертом изнутри участке?

– А я, говорит, за грибами в лес пошла с зятем и внуком, заблудилась, мобильный потеряла, села отдохнуть на пенек, вот и сижу…

– А откуда вы, бабушка?

– Так я из Елдыгино.

Вот так чудеса! Поясняю: Елдыгино находится на другом берегу реки в пяти километрах в глубь леса. А мосты через речку неблизко – 5 км в одну сторону и 4 в другую.

– Как же вы через реку перебрались: через мост, на лодке перевез кто или вплавь?

– Никуда я не плавала, и по огородам чужим не хожу. Я на пенек в лесу села отдохнуть, вот и сижу…

Короче, ничего мы путного не добились, посадили бабулю вместе с прокисшими грибами в машину и повезли домой в Елдыгино. Привозим, а ее, оказывается, со вчерашнего дня ищут. Да, чудеса…

Так мы и не поняли, откуда у нас бабка взялась. Долго еще гадали, разные версии строили, но ничего разумного не придумалось. Может, читатели помогут разгадать нашу дачную историю?

Илья ТРЕТЬЯКОВ, Талдом

P.S.: Написал я эту «дачную сказочку», а отправить письмо все некогда. И вот открываю свежий номер «АН» (№44, 1 ноября 2007 года). А в нем – классный материал про исчезновение людей и похищение их пришельцами. Ну вот, теперь сразу понятно стало, откуда взялась у нас летом бабка. Ее, наверно, инопланетяне с пенечка сняли и к себе забрали. Да, видно, толку от бабки было немного. И на следующий день вернули они ее обратно. Но перепутали в сумерках берег реки, пенек не нашли и на наше крылечко бабулю-то и посадили. Ошибочка вышла – с кем не бывает…. А значит, ничто человеческое пришельцам не чуждо.