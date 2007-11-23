Я сам обманываться рад

УДАЧНЫМ дизайном можно скрыть любые недостатки маленького сада. Например, вид из окна дома упирается в прозаический забор. Попробуем зрительно его «отодвинуть».

Известно, что глаз человека воспринимает удаленный предмет маленьким, а приближенный – большим. Используем это и посадим на переднем плане растения с крупными листьями, а у забора – с мелкими. Будет казаться, что расстояние увеличилось.

Второй прием – проложим прямую дорожку. Она зрительно удлинит путь к забору. Полезно посадить живую изгородь и подстричь ее неровно. У дома – выше, у забора – ниже.

Вдоль дорожки устройте клумбу трапециевидной формы с коротким основанием у забора. Еще хитрость – по­ставить вазоны с цветами. По форме одинаковые, а по размеру – от большого к маленькому.

Теперь подумаем о свете и цвете. Если участок тенистый, добавьте светлых тонов – белый или серый цвет гравия или плиток для дорожек. Посадите растения с белыми, пестрыми и светлыми листьями и цветами. Добавьте немного «огонька» – желто-оранжевых цветов.

А вот забор нужно окрасить в темный цвет и посадить около него растения с пурпурной или темно-зеленой листвой.

Все эти несложные приемы и маленькие хитрости создадут впечатление пространственной глубины и зрительно отодвинут забор «далеко и надолго». Пользуясь нашими подсказками, по­пробуйте нарисовать свой забор и свой план. А весной принимайтесь за дело. И у вас обязательно все получится.

Дарим идею

НАЧИНАЯ с античных времен, на стенах маленьких внутренних двориков рисовали райские сады и сказочные ланд­шафты. И этот прием зрительно расширял пространство. Наиболее органично смотрится рисунок, продолжающий пейзаж вашего сада. Сегодня можно воспользоваться со­временными технологиями и укрепить на стене или заборе «неубиваемый» баннер с любым рисунком или фотографией. Очевидцы говорят, что отличить такой рисунок от живых растений практически невозможно.

Хочу в другое измерение

НЕ ЗРЯ колдуны и волшебники всех времен и народов приписывали зеркалу магические свойства. Загляните в него и увидите таинственный мир зазеркалья.

Вам хочется раздвинуть границы участка, «нарисовать» окно в прекрасный сад на заборе или стене? Ничего нет невозможного. Повесьте зеркало…

Посмотрите на фотографию. Это картинка с выставки ландшафтных садов. Перед нами не ворота в секретный сад, а зеркало в грубой раме из деревянных брусьев. И перед ним сидит всего одна девушка, а не две сестрички-близняшки.

Укрепите на глухом заборе зеркало, увейте забор лианами или посадите кустарники и травянистые растения. Дорожку подведите прямо к зеркалу, и волшебная дверь в сказочный сад готова. Вот так просто и легко можно раздвинуть стены и заглянуть в другое измерение.

Обратную сторону зеркала не забудьте покрыть специальным грунтом, предохраняющим от неблагоприятных атмосферных воздействий. И еще, подумайте о птицах. Они тоже могут обмануться и разбиться о стекло. Повесьте тонкую сетку на некотором удалении от «окна» или музыкальную подвеску. Раскачиваясь на ветру и позвякивая, она будет отпугивать пернатых гостей. Кстати, это и нам с вами поможет избежать в забывчивости нежелательного прохода через стены.

Лидия ОРЕШИНА,

ландшафтный дизайнер, фото автора