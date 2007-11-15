Гербера – комнатная скромница
или уличная озорница?
№ 46(80) от 14.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]
«В цветочном магазине мне продали герберу и убеждали, что она многолетник. Это правда? Неужели не замерзнет в саду?»
Марина Абрикосова, Пермский край
ЭХ, АФРИКА – сплошная экзотика. Крокодилы, пальмы, баобабы и не только… И конечно же каждый уважающий себя путешественник везет из Африки что-нибудь этакое.
А всего каких-то 120 лет назад забытый нынешними историками садовод-любитель привез в Европу яркий неприхотливый цветочек – герберу. Дикая африканка быстренько освоилась в цивилизованной Англии и сразила наповал селекционеров. И уже через несколько лет приобрела огромную популярность среди цветоводов Европы.
Чем же так хороша эта дикарка? Как и все африканские растения, гербера очень вынослива к засухе. И период проливных дождей ей нипочем. Переждав непогоду, обязательно буйно и обильно расцветут желто-оранжевые «ромашки» на изящных ножках. Яркие «огоньки» цветов видны издалека. Будто какой-то озорник разбросал по саду зажженные лучинки.
По своим биологическим характеристикам гербера – высокодекоративный многолетник в своей жаркой Африке. Но даже временное понижение температуры ниже нуля в холодной Европе прекращает, к сожалению, ее жизнедеятельность.
Однако этот факт не смутил европейских цветоводов. Герберу стали разводить в теплицах на срезку. Выращивать рассадой и высаживать весной в открытый грунт как однолетник. А совсем недавно выведены удивительно декоративные низкорослые сорта гербер для многолетнего комнатного выращивания.Ученые не дремлют
ВИДОВАЯ форма герберы (Gerbera jamesonii) хорошо послужила селекционерам. Сегодня на ее основе выведено более 300 культурных сортов. А сто лет назад селекционную эстафету приняли у англичан немецкие «товарищи». Они специально отправились в таинственную Африку и обнаружили другую дикую форму – герберу мелкоцветковую. Все доселе выведенное воодушевленные цветоводы скрестили с вновь найденным и получили просто фантастические результаты! Появились розовые, белые, фиолетовые герберы и их оттенки. И махровые формы.В нашей средней полосе зима еще более суровая, нежели во влажной Англии. И конечно, как ни укрывай, никакая гербера не перезимует. Но выход для российских цветоводов успешно найден. Горшечные сорта высадите весной в грунт. Сделать это можно только после весенних возвратных заморозков.
На солнечном месте неприхотливая гербера будет прекрасно цвести. А осенью, поделив разросшиеся кустики, пересадите их в горшки и поставьте на подоконники.
В сухом воздухе наших городских квартир гербера будет себя чувствовать вполне комфортно. Почти как в Африке. Поливать ее желательно регулярно, но помните, корни не переносят застоя воды. В воду для полива раз в две недели добавляйте полное минеральное удобрение для комнатных цветов. По мере отцветания удаляйте цветки и увядшие листья. А счастливым обладателям зимних садов просто грешно не пополнить цветочный ассортимент герберами. Там они с удовольствием почувствуют себя как на родине и будут примерными, неприхотливыми, всегда цветущими красочными многолетниками.
Жизнь после срезки
В СРЕЗАННОМ виде герберы могут жить долго, но обычно стоят плохо. А все потому, что полый внутри стебель легко ломается под тяжестью крупной головки. Обязательно ставьте цветы в идеально чистую вазу. Наливайте много воды. В воду добавляйте удобрение и дезинфицирующие средства для срезанных цветов (продаются в цветочных магазинах). Подрезайте стебли ежедневно.
Советуем воспользоваться еще одним проверенным способом продления жизни герберам. Внутрь стебля аккуратно вставьте проволочку с тупым концом. Только осторожно, не проколите цветок! После всех операций герберы будут стоять месяц.
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