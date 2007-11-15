Гербера – комнатная скромница

«В цветочном магазине мне продали герберу и убеждали, что она многолетник. Это правда? Неужели не замерзнет в саду?»

Марина Абрикосова, Пермский край

ЭХ, АФРИКА – сплошная экзотика. Крокодилы, пальмы, баобабы и не только… И конечно же каждый уважающий себя путешественник везет из Африки что-нибудь этакое.

А всего каких-то 120 лет назад забытый нынешними историками садовод-любитель привез в Европу яркий неприхотливый цветочек – герберу. Дикая африканка быстренько освоилась в цивилизованной Англии и сразила наповал селекционеров. И уже через несколько лет приобрела огромную популярность среди цветоводов Европы.

Чем же так хороша эта дикарка? Как и все африканские растения, гербера очень вынослива к засухе. И период проливных дождей ей нипочем. Переждав непогоду, обязательно буйно и обильно расцветут желто-оранжевые «ромашки» на изящных ножках. Яркие «огоньки» цветов видны издалека. Будто какой-то озорник разбросал по саду зажженные лучинки.

По своим биологическим характеристикам гербера – высокодекоративный многолетник в своей жаркой Африке. Но даже временное понижение температуры ниже нуля в холодной Европе прекращает, к сожалению, ее жизнедеятельность.

Однако этот факт не смутил европей­ских цветоводов. Герберу стали разводить в теплицах на срезку. Выращивать рассадой и высаживать весной в открытый грунт как однолетник. А совсем недавно выведены удивительно декоративные низкорослые сорта гербер для многолетнего комнатного выращивания.

ВИДОВАЯ форма герберы (Gerbera jamesonii) хорошо послужила селекционерам. Сегодня на ее основе выведено более 300 культурных сортов. А сто лет назад селекционную эстафету приняли у англичан немецкие «товарищи». Они специально отправились в таинст­венную Африку и обнаружили другую дикую форму – герберу мелкоцветковую. Все доселе выведенное воодушевленные цветоводы скрестили с вновь найденным и получили просто фантастические результаты! Появились розовые, белые, фиолетовые герберы и их оттенки. И махровые формы.

В нашей средней полосе зима еще более суровая, нежели во влажной Англии. И конечно, как ни укрывай, никакая гербера не перезимует. Но выход для российских цветоводов успешно найден.Сделать это можно только после весенних возвратных заморозков.

На солнечном месте неприхотливая гербера будет прекрасно цвести. А осенью, поделив разросшиеся кустики, пересадите их в горшки и поставьте на подоконники.

В сухом воздухе наших городских квартир гербера будет себя чувствовать вполне комфортно. Почти как в Африке. Поливать ее желательно регулярно, но помните, корни не переносят застоя воды. В воду для полива раз в две недели добавляйте полное минеральное удобрение для комнатных цветов. По мере отцветания удаляйте цветки и увядшие листья. А счастливым обладателям зимних садов просто грешно не пополнить цветочный ассортимент герберами. Там они с удовольствием почувствуют себя как на родине и будут примерными, неприхотливыми, всегда цветущими красочными многолетниками.

Жизнь после срезки

В СРЕЗАННОМ виде герберы могут жить долго, но обычно стоят плохо. А все потому, что полый внутри стебель легко ломается под тяжестью крупной головки. Обязательно ставьте цветы в идеально чистую вазу. Наливайте много воды. В воду добавляйте удобрение и дезинфицирующие средства для срезанных цветов (продаются в цветочных магазинах). Подрезайте стебли ежедневно.



Советуем воспользоваться еще одним проверенным способом продления жизни герберам. Внутрь стебля аккуратно вставьте проволочку с тупым концом. Только осторожно, не проколите цветок! После всех операций герберы будут стоять месяц.