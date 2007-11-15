Резинотехнические изделия

Ноябрь – месяц коварный. Вполне возможна еще теплая погода, а может, и снегом все заметет за одну ночь. Не откладывайте на потом, позаботьтесь о садовом инвентаре сейчас, осенью. Весной вам наверняка будет некогда.

НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ, приведите в порядок садовый инструмент. Обязательно отмойте от земли все металлические части лопат, грабель, тачки и пр. Обычно на такие манипуляции всегда не хватает времени, а это зря. От многократно чередующихся зимних оттепелей и морозов «грязный» металл сильно ржавеет.

Не забудьте очистить газонокосилку от налипшей на днище травы. Протрите промасленной ветошью все детали. Нож лучше снять и смазать солидолом.

Наточите топоры, пилы и ножовки, лопаты. Не улыбайтесь скептически, все это лучше сделать с осени. Весной, как пригреет солнышко, вам захочется скорее окунуться в садово-огородные работы, и, как всегда, времени на профилактику не останется.

Составьте список инструментов, которые необходимо приобрести. Зимой, не торопясь, купите все что надо.

Вылейте воду из всех бочек!

Особое внимание уделите «резинотехническим» изделиям. Поливочные шланги смотайте в бобины, перевяжите в нескольких местах и подвесьте. Храните только в таком виде. Обязательно слейте из шлангов воду! Не сгибайте их на морозе! Если оставшаяся внутри вода замерзла, внесите шланг в тепло. И только после этого воду можно выливать.

Всю резиновую обувь помойте и свободно разложите. Не сминайте и не придавливайте каким-либо грузом, иначе от воздействия отрицательных температур резина в местах сгибов может потрескаться. Резиновые сапоги, особенно болотные, подвесьте за голенища.

Если у вас есть такая возможность – храните пластиковые и резиновые изделия в теплом помещении (при положительной температуре). Может быть, в гараже или в подвале. Что бы производители ни писали в инструкциях о всесезонном использовании резиновых калош, положительные зимние температуры хранения значительно продлят жизнь вашим шлангам и тазикам.