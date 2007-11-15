Где зимует золотая рыбка?

В этом году соорудили на участке прудик из пластиковой формы. Он получился очень симпатичный. Внук поселил туда трех рыбок. Живут! Теперь думаем, а воду надо сливать на зиму?



А куда девать живность и растения? Однозначно нам никто не ответил.



Супруги Ивашкины, Псковская обл.

СЛИВАТЬ или не сливать из пруда воду – такая проблема сегодня почти у каждого дачника! Но сначала надо ответить на другой, более важный вопрос – а с какой целью вы построили этот водоем? А как он используется? И соответственно, какие у него размеры? Вспомнили? Теперь подумаем…

Из больших водоемов с естественным дном воду на зиму конечно же не сливают. Они не промерзают до дна. Там устанавливается природное биологическое равновесие, и мелкая живность и растения прекрасно зимуют. Однако, по мере необходимости, воду осенью из таких водоемов откачивают и проводят очистку дна. Рыб и ценные растения заранее помещают в специальные водоемы.

Также не обязательно сливать воду из пленочных водоемов. У них дно выложено пластичными материалами – бутилкаучуковой резиной или полихлорвиниловой пленкой. Образующийся лед не повредит стенкам пруда. А если глубина не менее метра, то и мелкие рыбки с растениями перезимуют.

Из небольших водоемов, которые изготовлены из жестких материалов (металла, бетона) и имеют отвесные стенки, воду лучше слить. Лед может разорвать емкости.

Пластиковые формы более пластичны и обычно имеют расширяющуюся кверху форму. В них воду лучше оставить. Лед будет вытесняться вверх, и прудик останется цел.

И еще, весной такие легкие формы, из которых слили воду, могут всплыть. При быстром таянии снега грунтовые воды поднимутся и вытеснят из земли ваш прудик. Придется его заново устанавливать. Поэтому лучше оставьте воду, но для надежности опустите в водоем специальные демп­фирующие приспособления – пучки камыша или тростника. Хороший эффект дадут полупритопленные пустые пластиковые бутылки. Расширяясь, лед будет сжимать бутылки или камыш, а стенки пруда останутся целыми и невредимыми.

Спите спокойно, рыбки

А КУДА девать рыбок? Особо ценных (например, карпы кои) можно отдать на зиму в передержку. Мы уже об этом как-то рассказывали. Фирмы, продающие таких рыбок, принимают их на зиму «на хранение». За особую плату, естественно.

Предлагаем другой, более простой, но вполне надежный способ. Выкопайте яму не менее 1,5 м глубиной и установите на дно бочку с водой. В нее поместите рыбок и растения. Закройте бочку деревянной крышкой, оставив вентиляционные зазоры. Утеплите яму сухими листьями или сеном, сверху засыпьте снегом. И спите спокойно до весны…

И еще. Если ваш водоем имеет углубление (более 1 метра), то в этой ямке прекрасно проспят до весны рыбки и растения. Все контейнеры с особо ценными водными растениями притопите в самом глубоком месте. А рыбки сами туда приплывут.

Хочу в подвал

ОБЛАДАТЕЛЯМ теплых подвалов или погребов потребуется совсем мало усилий для организации рыбной зимовки. Поставьте емкость с водой в самый дальний угол и поместите туда рыбок. Растения можете поместить туда же или в другие емкости. Если в подвале достаточно тепло, то рыбки могут и не впасть в состояние зимнего покоя. Тогда не забывайте их кормить.

И насос комфорт любит

ВОДНЫЕ растения, в отличие от рыбок, вполне могут перезимовать без воды в непромерзающих подвалах и погребах. Заверните корневища во влажный мох сфагнум. Это самый лучший материал. Можно закопать в ящике с влажным песком или опилками.

Кстати, погружные насосы «скажут» вам большое спасибо, если вы их поместите в бочку с водой и поставите на зиму в теплый подвал.