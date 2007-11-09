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Что еще умеют писатели?

№ 45(79) от 07.11.2007 [«Аргументы Недели », Елена ВАСИЛЬКОВА ]

Что еще умеют писатели?

 Открытый огонь радует глаз, успокаивает, настраивает на хорошие мысли… А если к тому же за окном дует ветер, то сидеть «у камелька», смотреть на пламя и слушать тихую музыку – несравненное удовольствие.

 Камин – простейшая печь с открытой топкой в виде ниши, но сложить его не так-то просто. И даже переделать из старой печи не всем под силу. Есть у камина секреты, которые и не всякий печник знает. Однако эти премудрости проигнорировал мой знакомый – строитель дядя Витя, он же плотник, штукатур и заодно печник.

 КОГДА я только заикнулась, что хотела бы вместо печи иметь красивый камин, он сказал коротко: «Запросто!»

 Через несколько дней дядя Витя с гордостью пригласил принять работу. …Боже праведный, передо мной стоял не камин, а жуткое подобие нелепой русской печи!
Помимо уродства, камин при растопке дымил. На это у печника тоже было объяснение: дрова сырые…

 Вот тут, кстати, к нам на дачу приехали друзья-писатели. Увидев жуткое строение в углу, наперебой стали давать советы, как исправить брак.

 – Наверное, его все-таки надо перестроить, – сказал сатирик Анатолий Трушкин.

 – А нельзя ли его разобрать и вернуться к прежней печи? – спросила поэтесса Лариса Васильева.

 И тут мастер детектива Виктор Пронин предложил:

 – Давай я его перестрою. Я умею. На своей даче сам строил.

 Его слова подстегнули меня. Чем же я хуже Пронина вместе с дядей Витей! И принялась за работу.

 Увеличила в трубе дыру. Рядом с ней поставила жаростойкие кирпичи. К ним приделала листы нержавейки. Прочитала про каминные особенности. Оказывается, важнейшая из них – наличие внутри камина согнутого в виде колена газового порога – так называемого козырька, или зуба. Он не допускает перепада воздушных потоков, препятствует попаданию дыма и сажи в помещение.

 А внешний вид? Как сделать из квазимодо красавца? Можно было, конечно, позаимствовать опыт писателя Пронина и выложить стены камина красным кирпичом. Но мне повезло найти мастерскую, которая делает декорацию для каминов. И когда рядом с гипсовыми элементами я уложила еще и нарядные изразцы, камин стал просто неузнаваемым.

 Не смогла я удержаться, позвала дядю Витю. Тот вошел и остолбенел. Почесал затылок: «Ну и где здесь криво? Я все как надо сделал...»

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