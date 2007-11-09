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Серебряные рыбки осеннего сада

Золотая облепиха – полезная, красивая и необходимая

№ 45(79) от 07.11.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Мария ДУТОВА ]

Серебряные рыбки осеннего сада

 «Три облепихи в нашем саду за пятнадцать лет превратились в высокие деревья. Осенью они обычно усыпаны оранжевыми ягодами – очень красиво. Но в этом году почему-то появилось много поросли. И даже в огороде за 10 (!) метров от деревьев. Что бы это значило? Может, деревья надо заменить?»

Супруги Козловы, Великий Новгород

 ВНЕЗАПНО подул легкий ветерок, закачал веточки деревь­ев. И вдруг что-то заблестело, засверкало, как чешуя волшебных рыбок. Как в сказке переливаются серебром изысканные листочки.

 Но это не все чудеса. Пройдет немного времени, и опять же вдруг – нежные веточки нарядятся в оранжевые бусы.

 Наступит осень, серебряные рыбки превратятся в золотых, выпадет снег. А яркие бусинки так и будут гореть теплым огнем, украшая заснувший зимний сад…

 Вы догадались, про что эта наша садовая «сказка»? Про… облепиху.

 По месту рождения, а родилась она в Европе, облепиха кру­шиновидная (Hippophae rhamnoides) – вполне благородное растение. Хотя и досталось ей в родственники семейство с неблагозвучным названием – лоховые.

 Она красива и некапризна. Растет кустом или небольшим деревцем. Серебристого цвета кора на стволах, ветви тоже с серебристым опушением.

 И очень изысканная листва – узкие ланцетообразные серо-зеленые листья, серебристые снизу.

 Цветочки, правда, совсем невзрачные, мелкие. Но когда созревают плоды, то глаз невозможно оторвать от облепихи. Оранжево-красные костянки облепляют веточки со всех сторон, оправдывая название.

 Плоды не просто красивы, они съедобны и очень полезны. Из зрелых ягод производят облепиховое масло – противоязвенное и ранозаживляющее средство. Ну а в качестве поливитаминного средства у облепихи очень мало конкурентов.

 Это растение нельзя однозначно считать обитателем только плодового сада. Облепиха прекрасно смотрится в живых изгородях, как декоративный акцент в садах и парках. Тем более что иных растений с серой и серебряной лист­вой в палитре у художников-озеленителей очень мало.

 Но есть у нее один недостаток – образует много отводков, особенно в легких почвах. Этот процесс может сильно активизироваться после санитарной обрезки или понижении кроны деревьев. Наверное, именно эта садовая операция спровоцировала сильное образование поросли в саду наших читателей. Если деревья красивые, здоровые и хорошо плодоносят, то заменять их не следует.

 А с порослью придется побороться. Сейчас, поздней осенью, это легко сделать. Откопайте побег до корня и срежьте секатором до основания. Слишком длинные корни удалите. Их легко после дождей выдернуть из почвы и отрубить. В дальнейшем внимательно следите за появлением молодых побегов.

 Облепиха хорошо размножается семенами. Сеять их нужно под зиму. Саженцы, полученные из семян, более аккуратные, имеют компактную корневую систему. Можно не искать по питомникам саженцы интересных сортов. Достаточно купить плоды или попросить горсть понравившихся ягод у соседей. И посеять в подготовленную грядочку на глубину 2 сантиметра. И все. А весной ждите всходов.

 И еще, не забывайте, облепиха – однодомное растение. В компанию из трех-четырех «девочек» обязательно добавьте одного «мальчика».

Фанта, отдыхай!

 ОБЛЕПИХА очень полезна. Но особенно желанны для дачников ее плоды. Хотя и занудное это занятие – обирать с колючих веточек плотно сидящие ягоды.

 Итак, урожай собран, вперед на заготовки.

 Самое полезное – из плодов отжать свежий сок и смешать его с сахаром. Ягоды перетирают через сито, отжимают в марле и на литр сока добавляют 1,5–1,7 кг сахара. Немного подогревают, помешивая, чтобы разошелся сахар, и разливают по бутылкам. Пастеризации не требуется.

 Другой способ позволяет обойтись без сахара или добавлять его по вкусу совсем немного. Отжать сок в соковыжималке, налить в чистые банки и поставить пастеризовать при температуре 90 градусов (литровая банка – 10 минут). Затем банки закатать, перевернуть, укутать одеялом.

 Зимой из таких соков получается вкуснейший витаминный напиток. Противная, но широко известная всем искусственная «фанта» в подметки не годится божественной облепихе.

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