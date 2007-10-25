У кого стебель толще и жестче?

«Я садовод очень ленивый и «безрукий». В основном травку подстригаю. Но прошлой осенью купила на рынке три головки чеснока и решила посадить. И собрала отличный урожай!



В этом году захотелось повторить успех. Купила чеснок у бабульки, но всезнающая соседка-«консультант» определила (интересно, как?), что он яровой, следовательно, его сажать нельзя. Проконсультируйте – чего, куда, когда, зачем и почему? И вообще, сажать-то еще не поздно?»

Наталья Чемлинская, Подмосковье

МОЖНО ли сыскать россиянина, который не ведал чесночного аромата? Ну конечно же нет! Чесночок с хренком, да с горчичкой, и все это к холодцу из свиных ножек… Прочувствовали? То-то же!

Итак, про чеснок.

Отличить озимый чеснок от ярового несложно. И под силу даже начинающему дачнику. Внимательно рассмотрите чесночную головку. Озимый чеснок обычно выбрасывает цветочную стрелку (стрелкуется), поэтому у него стебель толстый и жесткий. А у ярового, нестрелкующегося – тонкий и нежный.

Далее, яровой чеснок – многозубковый. В каждой головке находится 20–30 зубков, и они относительно мелкие. А озимые головки – малозубковые, и зубки крупные. Иногда в головке бывает всего 2 зубка, зато каких!

Теперь о посадке. Яровой чеснок тоже можно посадить осенью. И если будет благоприятная зима, то он благополучно встретит весну. Кстати, при неблагоприятной зиме и озимый может погибнуть. Поэтому не поленитесь, прикупите 2–3 головки озимого чеснока и сажайте его не напрягаясь. Тем более, как отличить, вы уже знаете. А яровой посадите весной.

В средней полосе озимый чеснок обычно сажают в конце сентября – начале октября. Но в последние годы мы имеем необычно теплые октябрь и ноябрь. Так что если вы не успели еще посадить чеснок, то сделайте это сейчас. Будем надеяться, что зубки успеют укорениться, и вас будет ждать отличный урожай.

Нашему огороднику нужен и тот, и другой чеснок. Озимый созревает рано, и мы его с радостью употребляем в соления, маринады, в супы и салаты.

А яровой – наша зимняя «отрада». Его урожаи более стабильны, и он лучше хранится.

Еще о хранении. Озимый тоже можно сохранить до весны в обычных комнатных условиях (в связке на кухне).

И не высохнет он, и всхожесть сохранит. Все зависит от условий выращивания, от прихода солнечной радиации. Для этого придется поискать местные устойчивые сорта. Но это занятие все же для увлеченных огородников.

А семенами?

А ВОТ семена в равнинной местности не вызревают. Только в высокогорных условиях (на Памире, например), где очень большой приход солнечной радиации и резкие перепады ночных и дневных температур, чеснок «снизойдет» до созревания семян.

Однако чеснок можно размножать бульбочками, которые созреют, если не выламывать стрелки. И раз в несколько лет очень полезно часть чесночной «плантации» оздоровить, посадив эти бульбочки. Иначе при многолетнем выращивании через зубки (вегетативный способ размножения) некоторые сортовые признаки исчезают. Требуется прилив свежих сил.

Мой лучший друг – хрен

ВЫ ЗАГОТОВИЛИ на зиму полезнейшую приправу из чеснока и его лучшего друга хрена? Если нет, то срочно исправляйтесь. Фитонциды этих растений, особенно в компании друг с другом, избавят вас от всех зимних болезней. И еще выступят в качестве консерванта.

Возьмите по одной части чеснока, корня хрена, стручков острого перца, корневища сельдерея и проверните в мясорубке. Добавьте одну часть порубленной зелени сельдерея и петрушки. Добавьте по две части измельченных томатов и сладкого перца. Соль – по вкусу. И все. Ни стерилизовать, ни варить не требуется.