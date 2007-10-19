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«Необычайный» из простых

Пион Марьин корень – собираем урожай

№ 42(76) от 18.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

«Необычайный» из простых

 Подрались как-то бог подземного царства Аид и непобедимый кик-боксер тех времен – Геракл. Нанес Геракл смертельные раны Аиду, и дело было совсем плохо. Но мимо случайно проходил простой врач Пэон. И он взялся лечить Аида. И вылечил. Благодарные боги не смогли дать врачу вечную жизнь, но превратили его после смерти в цветок – простой, но необычайно целебный.

 Эта красивая греческая легенда очень подходит к изысканному цветку наших российских садов – пиону Марьин корень.

 ПРАВИЛЬНОЕ научное название этого растения – пион уклоняющийся (Paeonia anomala), что в переводе означает «целебный необычайно». Хотя наши садоводы больше восхищаются красотой его крупных цветов. И не зря народные названия у него такие милые – Марьин корень, Марьина трава, сердечные ягоды.

 В природе (родом он из Сибири) это в основном лесное растение. В негустых лиственничных темнохвойных и смешанных лесах, на опушках и полянах, среди кустарников в конце мая раскрываются крупные (8–13 см в диаметре) одиночные пурпурно-розовые цветки. Они не махровые, но изысканны необычайно.

 За свое раннее цветение и неприхотливость Марьин корень снискал заслуженную любовь садоводов.

 В саду он хорошо растет как на перегнойной, так и на глинистой почве. Но место для посадки должно быть хорошо освещено и дренировано. При высоком уровне грунтовых вод в посадочную яму насыпьте гравий слоем 20 см. Иначе может вымокнуть. А при избыточном затенении он просто не цветет.

 Размножается пион семенами, делением кустов, стеблевыми черенками. В октябре еще не поздно поделить и омолодить большие кусты, тем более что старые корневища накопили к осени много целебных веществ. И этим пион уклоняющийся еще более ценен и интересен. Выкопайте большой куст и аккуратно отделите молодые отростки корневищ (деленки) с почками от старого мясистого корневища. Разломите корневище руками или разрежьте острым ножом. Хорошие крупные нетравмированные деленки зацветут уже следующей весной.

 Не скупитесь, посадочные ямы ройте большие и глубокие (60х60х60 см). Заправьте каждую плодородным грунтом: 15 кг органики, 200 г двойного суперфосфата, 150 г сульфата калия и 100 г извести. Верхнюю часть ямы засыпьте почвой. Не забудьте посаженные деленки полить и замульчировать почвой.

Нам, нервным

 В ЛЕЧЕБНЫХ целях настойки из пиона уклоняющегося используют с древнейших времен. Современные фармакологические и клинические исследования показали, что препараты корня пиона обладают успокаивающим действием, улучшают пищеварение и действуют обезболивающе.

 Мясистую часть корневища порежьте ломтиками и посушите. Настойка из корней, приготовленная на 40%-ном спирте в соотношении 1:10, очень полезна при различных поражениях центральной нервной системы и вообще при стрессах и переутомлениях. В результате лечения улучшается самочувствие, налаживаются сон и вегетативно-сосудистые функции, снижается патологически повышенный мышечный тонус, исчезает головная боль, повышается работоспособность.

 Прежде чем бросаться в целебные «объятия» пиона, обязательно проконсультируйтесь с врачом!

 В домашних условиях легко приготовить целебный настой. Заварите 1 чайную ложку измельченных корней двумя стаканами кипятка. Принимайте по одной столовой ложке 3 раза в день за 15–20 мин. до еды.

Елена ГАНДУРИНА,
кандидат биологических наук

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