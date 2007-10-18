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Искусство требует жертв

№ 42(76) от 18.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Искусство требует жертв

 Маститые фотожурналисты обычно в мемуарах вспоминают, что ради одного удачного кадра приходилось становиться каскадером и портить пять-десять пленок. Ну а как же иначе, искусство жертв требует!

 Наш читатель-фотограф пока еще молод и «тренируется на кошках». Его звездный час еще впереди. Желаем ему творческих успехов и вдохновения!

 ТЕПЛЫМ ласковым летним утром ничто не предвещало неожиданностей. Однако безмятежность дачного отдыха нарушил шум хлопающих крыльев. Смотрим,  молодой сорочонок скачет по траве, прихрамывает, взлететь не может. Мы все заохали, и тут мирно дремавший на солнышке красавец-кот Мурзик мгновенно ожил, подпрыгнул на месте и пулей полетел к бедной птичке.

 Первой отмерла дочь и чудом успела схватить кота. Сорочонок резво вскарабкался на сливу и затаился.

 Но расслабляться было рано. Кот, применяя выжидательную тактику, притупил бдительность хозяйки. Она ослабила объятия, и вот Мурз уже под деревом. Еще немного, еще чуть-чуть… Кот неслышно крадется по ветке. Все участ­ники «сафари» замерли в ожидании. Сороченок обреченно затих… Наконец, щелчок – есть кадр! Снято! Как и положено настоящему профессионалу, фотограф не упустил редкий момент. Хватаем обалдевшую птичку, шикаем на кота и несем «артиста» в дом.

 Несколько дней мы кормили птенчика червячками, фаршем, творогом и бдительно стерегли Мурзика. А затем торжественно выпустили сорочонка на травку. Он немного попрыгал, похлопал крылышками, взмахнул пару раз и ура, полетел!

 Вот так закончилась наша дачная охота, которую записала я, бабушка. А успел сфотографировать «сафари» мой двенадцатилетний внук Володя.

Нелли Ефимовна ШЕВАЛЕВА, Свердловская обл., Каменск-Уральский.
Фото Владимира ПОГОРЕЛОВА

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