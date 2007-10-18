Не виноват я, хозяйка!
Пусть цветет калина в саду российского дачника
№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Мария ДУТОВА ]
На улице дождь, холодно. А я приехала к подруге на дачу в гости. Скорей бы в теплый дом! Наконец захожу, и фу, какой запах! Вонища жуткая, пахнет, так сказать… кошками! И никто не встречает, только, потягиваясь, вышел Кузя – рыжий, полосатый, ленивый любимец семьи.
– Ах ты, противный, зачем пометил весь дом? – спрашиваю кота.
Кот обиженно фыркнул, всем своим видом показывая, что это не он.
– Тогда кто же так испортил воздух? Ах да, конечно же это калина. Моя подруга всегда в это время заготавливает ягоды на зиму.
Перед котом пришлось извиниться. Как же я забыла, что полезнейшая ягода такого красивейшего растения при заготовке так неаппетитно пахнет!
А вот интересно, почему?
НАЗВАНИЕ растения «калина» происходит от старорусского слова «калить». Цвет ягод – особенный, ярко-красный, будто бы раскаленный.
В старину без калины не обходилось ни одно мероприятие. Цветами украшали невесту, из ягод пекли праздничные пироги. Из молодых побегов плели корзины. И сегодня без калины невозможно представить наш сад.
У вас в саду растет калина? Если нет, то обязательно исправьте положение и посадите этот чудесный кустарник. Без него сад российского дачника будет «неродным».
Однако имеется некая странность. В составе плодов находятся сильнодействующие фитонциды, которые при переработке придают ягодам очень специфический запах. Хотя для многих этот «дух» ассоциируется с валерианой и прочими лекарствами. Зато готовые продукты вас только порадуют и вкусом, и запахом.
Всего в калиновом роду более 200 видов. Помимо калины обыкновенной (Viburnum opulus) в наших садах прекрасно себя чувствуют калина гордовина (V. lentago), калина Саржента (V. sargenti), калина трехлопастная (V. trilobum). Эти и другие виды обильно цветут в конце мая – начале июня. Их душистые розоватые, белые или светло-желтые соцветия-корзинки элегантно украшают сад весной и привлекают пчел на огород.
У этих кустарников красивая форма листьев и осенняя окраска. Они хорошо стригутся, неприхотливы к почвам, зимостойки. Могут расти в полутени, но декоративные формы лучше цветут на солнце. Калина любит не слишком кислую (pH около 6,0) и влажную почву. В низинке, около естественного водоема, для нее самое место.
Размножается легко. Семенами, черенками, отводками. И живет долго – на одном месте растет до пятидесяти лет. При желании куст всегда можно омолодить обрезкой «на пень». Сажать и пересаживать можно как весной, так и осенью. Ямы при посадке засыпьте садовой почвой и заправьте комплексным минеральным удобрением. Заглубите при посадке на 5–7 см.
Калина ежегодно обильно цветет и плодоносит. С начала сентября яркие грозди необыкновенно украшают увядающий сад. У некоторых видов плоды черные блестящие, съедобные, но чаще – красные и особо полезные. Обязательно соберите их. После первых заморозков вкус ягод приобретает пикантную сладость. Но не опоздайте, калину очень любят птицы, и они могут легко вас опередить.
Красота и только
У КАЛИНЫ обыкновенной имеется замечательный и очень близкий родственник – махровая форма. Как будто белыми помпончиками обвешан весной кустик калины. Так и называется эта форма – «Снежный шар» (Boule de Niede) или «Бульденеж». Обязательно добавьте «шары» к своей коллекции.
Он неприхотлив, как и другие калиновые родственники, но плодов не образует и семян не завязывает. Поэтому для съедобных целей без калины обыкновенной никак не обойтись.
Будем здоровы
ПЛОДЫ калины очень полезны. Регулярное употребление зимой калиновых ягод в любом виде повышает иммунитет, защищает от простуд. Прекрасное антисептическое, противовоспалительное и ранозаживляющее средство. Чай с калиной пять раз в день – и насморк с кашлем вас покинут навсегда.
Приятного аппетита
ЧТОБЫ избавиться от горечи и специфического неприятного запаха, плоды калины бланшируют (в дуршлаге окунают в кипяток) несколько минут. После этого из ягод легко приготовить любое блюдо.
На зиму приготовьте желе из калины. Сначала бланшируйте 3–5 минут, затем положите ягоды (1 кг) в кастрюлю, залейте двумя стаканами воды и поварите 5–7 минут. Протрите массу через сито, отделив семена. Добавьте в получившееся пюре 1,3 кг сахара и на медленном огне уваривайте 45 минут. Храните в стеклянных банках.
Другой рецепт – калиновый сироп. Отожмите сок из ягод, добавьте сахар (на литр сока – 2 кг сахарного песка) и поварите 7–10 минут. Процедите через сито и разлейте по стерилизованным бутылкам. Герметично укупорьте.
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