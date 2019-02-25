Александр Паладич: не экономьте землю

На очередном занятии Школы садоводов Олега Валенчука нолинчане разобрали основные ошибки при выращивании овощей.

Увлекательно, легко и понятно опытный агроном, заведующий Кировским сортоучастком Александр Паладич рассказал садоводам о новинках, типичных ошибках и полезных наработках. Так, например, агроном порекомендовал садоводам не экономить место в теплицах. Как бы не хотелось высадить туда как можно больше культур, делать этого категорически нельзя. Дело в том, что многие растения вообще не уживаются вместе. Так нельзя выращивать по соседству огурцы и помидоры.

Но и в том случае, когда в теплице поселились только томаты, там не должно быть тропических лесов. Загущение в теплице - самая частая ошибка, которая ведет за собой болезни растений и снижение урожаев.

Не стоит забывать и о том, что томаты — не тропическое растение, для них не нужна высокая температура. Но многие садоводы считают, что, чем теплее в теплице, тем лучше будет урожай. На самом деле если температура выше 32 градусов, у томатов пыльца становится стерильная.

Если помидоры пошли в цвет, а завязей нет, значит не хватает микроэлементов и сил для завязывания плодов. При многоцветии можно томаты опрыскать, например, «Бором».

Также лектор рассказал о распространенных ошибках, допускаемых при выращивании других овощей. Слушатели старательно все конспектировали, а в конце занятия задали агроному свои вопросы.

— Школа садоводов не только дает знания, это своего рада крупнейший в области клуб по интересам, — считает председатель Союза садоводов России, депутат Госдумы РФ Олег Валенчук. — Здесь садоводы и огородники могут найти себе новых знакомых, собеседников, поделиться своим опытом работы на земле. Кроме того, Школа решает задачу социальной адаптации людей, недавно вышедших на пенсию.