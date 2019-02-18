Садоводы Слободского вооружаются новыми знаниями

До работ на садовом участке еще несколько месяцев, но слобожане уже во всю готовятся к предстоящему сезону. Не только практически (подбирая семена и саженцы), но и теоретически. 12 марта в Слободском прошло очередное занятие Школы садоводов Олега Валенчука.

Слушатели говорят, что такие встречи с ведущими агрономами региона им просто необходимы.

- Сколько себя помню, земельный участок был всегда, - говорит постоянный ученик Школы Валерий Прозоров. - Много лет был председателем СНТ. И сегодня просто не представляю своей жизни без земли. А какая радость, когда ешь то, что выращено своими руками, все качественное и экологически чистое.

У многих за плечами многолетний опыт выращивания различных культур. Но за новыми знаниями садоводы всегда приходят с удовольствием. Говорят, что-то забывается, да и постоянно появляются новинки. Но главное, лекторы все объясняют интересно и простым языком.

- Очень понравилась лекция заведующего госсортучастком Александра Паладича, - говорит слушатель Школы Нина Грязева. - Чувствуется, что он не только теоретик, но и великолепный практик.

На очередном занятии Александр Паладич рассказал садоводом об особенностях выращивания овощей. Базовые знания без которых сложно получить хороший урожай.

- Мы уже не первый год проводим испытания огурцов, - рассказал Александр Александрович. - Могу вас заверить, что не смотря на погоду, урожай в открытом грунте всегда процентов на 40 выше, чем в теплице. Да и выращивать их на улице менее хлопотно.

Также лектор подробно рассказал и нюансах в выращивании и других овощных культур.

- Школа садоводов не только даёт знания, это своего рада крупнейший в области клуб по интересам, – считает председатель Союза садоводов России, депутат Госдумы РФ Олег Валенчук. – Здесь кировчане могут найти себе новых знакомых, собеседников, поделиться своим опытом работы на земле

Слушатели с удовольствием делятся друг с другом планами на предстоящий сезон. Мысли заняты благоустройством своего участка, ну и, конечно, рассадой. Многие уже посадили баклажаны, перцы и цветы и теперь с нетерпением ждут весны и новых встреч со Школой садоводов.