«Томаты. Уход. Сорта»

Под таким названием 28 ноября в пгт Оричи для всех желающих было организовано занятие Школы садоводов Олега Валенчука. Увлекательно, в доступной форме оричевским садоводам-любителям рассказал о новинках, типичных ошибках и полезных наработках опытный агроном, селекционер, директор НПФ «Агросемтомс» Виктор Мотов.

— Преподаватели нашей Школы садоводов – лучшие специалисты в своих отраслях, многие из них имеют ученые степени, но, главное, – все обладают большим практическим опытом, — отметил председатель Союза садоводов России, депутат Госдумы РФ Олег Валенчук. – И когда они делятся своими уникальными знаниями с вятскими садоводами – это большая поддержка для людей, которые хотят и умеют работать на родной земле. Поэтому Школа садоводов по-прежнему будет проводить бесплатные занятия в Кирове и в районах области.

По словам Виктора Михайловича, садоводы нередко ошибаются, приобретая семена томатов, особенно, если учитывать их многообразие на современном рынке. Таким образом, к сожалению, можно закупить семена-фальсификаты, не зарегистрированные в государственном реестре.

Оричевские садоводы, пришедшие на занятие, задавали Виктору Мотову вопросы, касающиеся урожайности сортов и гибридов томатов, сроках созревания, как вырастить крупные плоды, защитить растения от злостного вируса – фитофторы и другие.

Немалую часть встречи посвятили сортам. Среди полудетерминантных (не очень высоких) томатов садоводы выделяют такие вятские сорта как «Семейный», «Барон», «Виконт», особенно полюбились помидоры «Хлыновский», «Купец». Над «Купцом» Виктор Мотов работал на протяжении 10 лет, этот гибрид подходит для выращивания в стеклянных и пленочных теплицах, также в открытом грунте. Плоды крупные, мясистые, сочные, массой 160 – 180 граммов. Существенно то, что после сбора долгое время хранятся при комнатной температуре.

Сорта «Энерго», «Натус», «Гунин» толерантны к фитофторе. Особенностью «Натуса», по словам ученого, является то, что он способен хорошо завязывать плоды и интенсивно расти даже при высоких температурах. Выносит перепады температур и неблагоприятные погодные условия.

Занятия в школе садоводов обязательно продолжатся. Следите за анонсами.