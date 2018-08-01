Биоклад — идеальный помощник садоводов и дачников

Сегодня все больше кировчан предпочитают не покупать овощи в магазинах, а выращивать их самостоятельно.

К сожалению, почвы у нас не особенно плодородные, поэтому без подкормок не обойтись. Но к их выбору дачники и садоводы подходят со всей серьезностью, ведь выращенной продукцией кормить свои семьи, а значит химия ни к чему.

Идеальным решением для сбалансированного питания растений стане Биоклад. Это народный, веками проверенный и миллионами людей многократно вносимый продукт жизнедеятельности живой природы.

Биоклад содержит в себе только натуральные продукты - вытяжки из разных видов куриного, перепелиного и индюшиного помета. Также он защищает растения и от различных болезний, так как включает в себя природный фунгицид, изготовленный из вытяжки пихты.

Он экономичен и прост в применении, так как выпускается в виде жидких концентратов и гранул.

Незаменим Биоклад и дома. Всего несколько капель и цветы на подоконнике начнут благоухать.

Миллионы садоводом и цветоводов по всей стране уже оценили все преимущества этого продукта. Теперь и у кировчан появилась возможность подарить своим растениям природную силу.

Препарат Биоклад можно приобрести в Кирове в сети магазинов «6 соток» по адресам:

ул. Азина, 80;

ул. Воровского, 64;

ул. Пугачёва, 9;

ул. Розы Люксембург, 86.

+7 (8332) 54-80-13