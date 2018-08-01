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Биоклад — идеальный помощник садоводов и дачников
Эксклюзивное предложение в магазинах «6 соток»
1 августа 2018, 16:29 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]
Сегодня все больше кировчан предпочитают не покупать овощи в магазинах, а выращивать их самостоятельно.
К сожалению, почвы у нас не особенно плодородные, поэтому без подкормок не обойтись. Но к их выбору дачники и садоводы подходят со всей серьезностью, ведь выращенной продукцией кормить свои семьи, а значит химия ни к чему.
Идеальным решением для сбалансированного питания растений стане Биоклад. Это народный, веками проверенный и миллионами людей многократно вносимый продукт жизнедеятельности живой природы.
Биоклад содержит в себе только натуральные продукты - вытяжки из разных видов куриного, перепелиного и индюшиного помета. Также он защищает растения и от различных болезний, так как включает в себя природный фунгицид, изготовленный из вытяжки пихты.
Он экономичен и прост в применении, так как выпускается в виде жидких концентратов и гранул.
Незаменим Биоклад и дома. Всего несколько капель и цветы на подоконнике начнут благоухать.
Миллионы садоводом и цветоводов по всей стране уже оценили все преимущества этого продукта. Теперь и у кировчан появилась возможность подарить своим растениям природную силу.
Препарат Биоклад можно приобрести в Кирове в сети магазинов «6 соток» по адресам:
ул. Азина, 80;
ул. Воровского, 64;
ул. Пугачёва, 9;
ул. Розы Люксембург, 86.
+7 (8332) 54-80-13
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