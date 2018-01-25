Школа садоводов Олега Валенчука провела первое занятие в Даровском

24 января в зале Дома культуры собралось более 200 человек, увлеченных садоводством и огородничеством.

Школа садоводов, организованная семь лет назад по инициативе председателя Союза садоводов России, депутата Государственной Думы Олега Валенчука, объединяет все больше людей, которые приходят послушать специалистов, задать им вопросы и, конечно, обменяться опытом.

Первоначально преподаватели Школы читали лекции только для кировчан, но занятия оказались настолько востребованными, что география проекта начала быстро расширяться. За несколько лет назад выездные занятия прошли в более, чем 20 районах Кировской области.

- В Даровском практически каждая семья имеет свой участок, поэтому лекции на агротехнические темы интересны и востребованы, - отмечает председатель районного Совета ветеранов Валентина Сысолятина. - Мы старались, чтобы это знаковое для нас событие надолго осталось в памяти и жителей райцентра, и лекторов из Кирова.

Поэтому сотрудники ДК буквально за один день поставили настоящий спектакль с участием овощей, которые есть на каждом участке. Огромные свеклы, морковки и картошки в шуточной форме рассказали о себе и спели песню. Затем начальник отдела защиты растений Россельхозцентра по Кировской области Ирина Филатова рассказала о том, как вырастить крепкую и здоровую рассаду.

В конце занятия слушатели Школы садоводов получили в подарок комплект семян овощных культур. Люди покидали зал в приподнятом настроении. По их словам, на занятии они получили массу полезной информации и теперь с нетерпением будут ждать новой встречи с профессиональными агрономами.