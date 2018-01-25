Школа садоводов Олега Валенчука провела первое занятие в Даровском
25 января 2018, 08:51 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]
//Сад-огород 13+
25 января 2018, 08:51 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]
Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"
Может ли В.В.Путин править Россией ещё 140 лет?
Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Начальник областного УГИБДД Александр Плотников арестован 08:55
Школа садоводов Олега Валенчука провела первое занятие в Даровском 08:51
В детских спортшколах Кирова необходимо навести порядок 24.01 11:02
В Кирове может появиться специальная парковая служба 24.01 11:00
Появилось видео задержания начальника ГИБДД по Кировской области 24.01 10:59
Люблю тебя, моя Россия! 26.12 15:53
Андрей Антонов: минус 4 миллиона за 2 месяца! 26.12 15:51
Олег Валенчук: сообществу садоводов предстоит всем миром наводить порядок 25.12 11:31
Ушел из жизни депутат ОЗС Василий Сураев 25.12 11:30
Школа садоводов Олега Валенчука открыла сезон выездных лекций 20.12 16:01
В Кировской области с поезда сняли двоих «зацеперов» 20.12 15:59
Виски седые – не беда, пока в душе нам восемнадцать 19.12 17:01
На пилораме в Котельниче застрелили 17-летнюю студентку 19.12 16:58
Олег Валенчук: Ставка по земельному налогу для садоводов должна быть снижена 15.12 12:20
В Кировской области поднимут зарплату бюджетникам 15.12 10:30
Школа садоводов Олега Валенчука придет в Вятские Поляны и Сосновку 13.12 10:19
Проблемы садоводов решаются на самом высоком уровне 01.12 16:26
Крупный пожар в центре Кирова: люди потеряли все 01.12 16:23
О чем споет Гринландия? 01.12 16:10
Профицитный бюджет и законы, которые его формируют 23.11 16:16
Пьяный полицейский не разъехался со столбом 21.11 10:07
//Новости партнеров
Школа садоводов Олега Валенчука открылась в санатории «Авитек» 21.11 10:05
Грузовик с письмами и посылками "Почты России» загорелся после ДТП на трассе 21.11 09:58
Школа садоводов Олега Валенчука стала доступнее 17.11 12:45
В Омутнинске в ДТП погибла мать троих детей 17.11 12:41
В Кирове председатели СНТ вновь сели за парты 17.11 12:39